Известный артист театра и кино, народный артист СССР Леонид Броневой скончался утром 9 декабря на 89-м году жизни. Броневой более четверти века играл в театре на Малой Бронной, а затем тридцать лет — в «Ленкоме». Несмотря на то что прославился актер только после сорока лет, ему удалось сыграть десятки ролей в кино, в числе которых «Семнадцать мгновений весны», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Небеса обетованные». Предлагаем вспомнить лучшие моменты с участием актера аз фильмов, которые уже стали культовыми.