Евгению Миронову 29 ноября исполнился 51 год. Народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций, один из самых любимых зрителями российских актеров, Миронов, кажется, может сыграть что угодно: от бесстрашного военного и героя-любовника до человека, превратившегося в насекомое. Предлагаем вспомнить несколько ярких ролей актера из фильмов «Идиот», «Утомленные солнцем — 2. Предстояние», «Превращение» и других.