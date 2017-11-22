Лучшие роли Евгения Миронова: от бесстрашного военного и героя-любовника до насекомого
Евгению Миронову 29 ноября исполнился 51 год. Народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций, один из самых любимых зрителями российских актеров, Миронов, кажется, может сыграть что угодно: от бесстрашного военного и героя-любовника до человека, превратившегося в насекомое. Предлагаем вспомнить несколько ярких ролей актера из фильмов «Идиот», «Утомленные солнцем — 2. Предстояние», «Превращение» и других.