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Ксения Собчак, Оксана Акиньшина и другие звезды на открытии «Кинотавра — 2018»

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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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Вечером 2 июня в Сочи состоялась грандиозная церемония открытия 29-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

Весь цвет отечественного шоу-бизнеса собрался минувшим вечером в Сочи на открытии «Кинотавра— 2018». По красной дорожке перед Зимним театром прошли многие известные представители киноиндустрии. Среди гостей мероприятия были замечены Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Ингеборга Дапкунайте.

Оксана Акиньшина

Режиссер Резо Гигинеишвили впервые вышел в свет со своей возлюбленной Надеждой Оболенцевой, слухи о его романе с которой появились едва ли не сразу после новостей о его разводе с Надеждой Михалковой.

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева

Экс-супруга Федора Бондарчука Светлана также впервые представила свету своего кавалера — фотографа Сергея Табунова.

Светлана Бондарчук и Сергей Табунов

Первым фильмом, показанным в рамках «Кинотавра—2018», стала лента Кирилла Серебренникова «Лето», громко заявившая о себе на недавно завершившемся кинофестивале в Каннах.

Команда фильма «Лето»

В рамках церемонии открытия «Кинотавра» была вручена первая награда — «За трепетность таланта и чарующую женственность». Премия была присуждена актрисе Ирине Скобцевой, однако статуэтку получил ее сын — режиссер Федор Бондарчук.

Фестиваль «Кинотавр — 2018» пройдет в Сочи со 2 по 10 июня.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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