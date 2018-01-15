Кейт Мосс, Линда Евангелиста и другие подурневшие с возрастом супермодели
Кейт Мосс
Пока коллеги Кейт Мосс, супермодели Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон регулярно занимаются спортом и йогой, ведут здоровый образ жизни и пишут книги о том, как оставаться молодой и красивой, сама Кейт... не парится. Модель тусуется на вечеринках, свежевыжатым сокам и всяким смузи предпочитает напитки покрепче и ряды сторонников ЗОЖ пополнить не стремится. В итоге к 44 годам результат такого выбора — налицо. Правда, саму Кейт морщины, не самый свежий вид и лишние килограммы не смущают вообще. Мосс продолжает менять молодых бойфрендов и заключать модные контракты — благо фотошоп все исправит, а вот к пластике модель, судя по всему, равнодушна.
Линда Евангелиста
За последние несколько лет супермодель 90-х Линда Евангелиста сильно поправилась, так что от ее точеной фигуры и знаменитых рельефных скул не осталось и следа. Впервые фотографии располневшей Линды попали в Сеть четыре года назад и стали настоящей сенсацией для таблоидов и большим разочарованием для поклонников. По слухам, модель набрала вес из-за заболевания щитовидной железы.
Дженис Дикинсон
Дженис Дикинсон не скрывает, что регулярно обращается к пластическим хирургам. Правда, непонятно, зачем она тратит время и деньги на операции, если выглядит после них так, как будто ее специально изуродовали. Судя по тому, как Дженис выглядит в свои 62 года, ей стоило довериться природе и стареть ествественно — точно получилось бы куда привлекательнее.
Тайра Бэнкс
Тайра Бэнкс сдала после неудачной попытки создать семью — в 2016 году у нее родился сын от суррогатной матери, а спустя несколько месяцев модель рассталась с гражданским супругом. Мало того что папарацци регулярно делают фотографии уставшей Бэнкс, так еще и на светских мероприятиях Тайра стала выглядеть неухоженной, странно одетой и нелепо накрашенной. Надеемся, экс-ведущая реалити-шоу «Топ-модель по-американски», учившая девушек тому, как выглядеть шикарно, соберется и вспомнит собственные советы.
Карла Бруни
Модель, певица и бывшая первая леди Франции Карла Бруни-Саркози пытается держать в неизменной форме не только тело, но и лицо. Стройности пятидесятилетней Карлы можно только позавидовать, а вот ее неподвижное, словно восковое лицо немного пугает. Похоже, Бруни слишком боится морщин и слишком увлекается филлерами и ботоксом.
Хайди Клум
Хайди Клум, напротив, морщин не боится, а также не комплексует из-за груди, которая уже далеко не так упруга, как двадцать лет назад. Модель продолжает очень ярко краситься и выходить на красные дорожки в платьях с очень глубокими декольте. Уверенность Хайди в себе вызывает уважение, вот только из-за такого агрессивно-сексуального стиля выглядит она в свои годы все менее привлекательно.
Фото: eastnews, globallookpress, getty