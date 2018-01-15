Не всем супермоделям, когда-то считавшимися, может, и не эталонами красоты, но во всяком случае одними из самых привлекательных женщин в мире, удалось с годами сохранить былую привлекательность.

Кейт Мосс

Пока коллеги Кейт Мосс, супермодели Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон регулярно занимаются спортом и йогой, ведут здоровый образ жизни и пишут книги о том, как оставаться молодой и красивой, сама Кейт... не парится. Модель тусуется на вечеринках, свежевыжатым сокам и всяким смузи предпочитает напитки покрепче и ряды сторонников ЗОЖ пополнить не стремится. В итоге к 44 годам результат такого выбора — налицо. Правда, саму Кейт морщины, не самый свежий вид и лишние килограммы не смущают вообще. Мосс продолжает менять молодых бойфрендов и заключать модные контракты — благо фотошоп все исправит, а вот к пластике модель, судя по всему, равнодушна. Линда Евангелиста

За последние несколько лет супермодель 90-х Линда Евангелиста сильно поправилась, так что от ее точеной фигуры и знаменитых рельефных скул не осталось и следа. Впервые фотографии располневшей Линды попали в Сеть четыре года назад и стали настоящей сенсацией для таблоидов и большим разочарованием для поклонников. По слухам, модель набрала вес из-за заболевания щитовидной железы. Дженис Дикинсон

Дженис Дикинсон не скрывает, что регулярно обращается к пластическим хирургам. Правда, непонятно, зачем она тратит время и деньги на операции, если выглядит после них так, как будто ее специально изуродовали. Судя по тому, как Дженис выглядит в свои 62 года, ей стоило довериться природе и стареть ествественно — точно получилось бы куда привлекательнее. Тайра Бэнкс

Тайра Бэнкс сдала после неудачной попытки создать семью — в 2016 году у нее родился сын от суррогатной матери, а спустя несколько месяцев модель рассталась с гражданским супругом. Мало того что папарацци регулярно делают фотографии уставшей Бэнкс, так еще и на светских мероприятиях Тайра стала выглядеть неухоженной, странно одетой и нелепо накрашенной. Надеемся, экс-ведущая реалити-шоу «Топ-модель по-американски», учившая девушек тому, как выглядеть шикарно, соберется и вспомнит собственные советы. Карла Бруни

Модель, певица и бывшая первая леди Франции Карла Бруни-Саркози пытается держать в неизменной форме не только тело, но и лицо. Стройности пятидесятилетней Карлы можно только позавидовать, а вот ее неподвижное, словно восковое лицо немного пугает. Похоже, Бруни слишком боится морщин и слишком увлекается филлерами и ботоксом. Хайди Клум