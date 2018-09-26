«Калина красная», «Трын-трава», «12 стульев» и другие яркие роли Лидии Федосеевой-Шукшиной

Лидии Федосеевой-Шукшиной, снявшейся в фильмах, вошедших в золотой фонд кинематографа, 25 сентября исполнилось 80 лет. Актриса театра и кино, супруга писателя, режиссера и актера Василия Шукшина, прославилась ролями в киноработах мужа «Печки-лавочки», «Странные люди», «Калина красная», картинах «Трын-трава» Сергея Никоненко, «12 стульев» Леонида Гайдая и многих других. Предлагаем вспомнить несколько ярких моментов из лент с ее участием.