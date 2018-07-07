Нежная, мудрая и сексуальная: cамые яркие моменты из клипов и интервью Жанны Фриске

8 июля экс-участнице популярной группы «Блестящие» Жанне Фриске могло бы исполнится 44 года. Предлагаем посмотреть, как певица, которой не стало 15 июня 2015 года, менялась на протяжении нескольких лет, и вспомнить самые яркие моменты из ее клипов и интервью.