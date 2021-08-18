Как изменился брутальный комиссар Каттани и что стало с другими героями сериала «Спрут»
В пятом сезоне сериала «Спрут» главную роль борца с преступностью отдали другому артисту — Витторио Меццоджорно. Ведь в последней серии четвертого сезона Каттани все же не смог уберечься от пуль преступников.
Как же сложились судьбы исполнителей главных ролей в первых четырех сезонах фильма и как актеры выглядят сейчас, 37 лет спустя после премьеры.
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Фото: Кадр фильма
Микеле Плачидо
Артист так удачно вписался в образ комиссара Каттани не только из-за своего актерского таланта, но и благодаря тому, что в молодости и сам служил в полиции.
Изначально роль писали под актера Франко Неро, но он от нее отказался. Образ Коррадо ему не приглянулся. Тогда режиссер первого сезона Дамиано Дамиани пригласил сниматься 37-летнего Микеле Плачидо.
В кадре Микеле с седыми волосами и печальными глазами смотрелся органично и мужественно. Против кандидатуры Плачидо были все продюсеры, но постановщик настоял на своем, чем обеспечил успех картины.
Микеле Плачидо снимался в первых четырех сезонах «Спрута», а после пожелал покинуть шоу, чтобы не стать заложником одного амплуа. Режиссерам ничего не оставалось, как убить комиссара Каттани. Зрители были в шоке, рыдали и заваливали киностудию письмами с требованиями воскресить Коррадо. Но актер наотрез отказался возвращаться в проект.
Фото: Maurizio D'Avanzo/ Global Look press
Сейчас Микеле Плачидо 75 лет — в два раза больше, чем на момент премьеры сериала. И он продолжает активно сниматься. Фильмография актера насчитывает больше 100 картин. На 2021 год запланировано три премьеры и одна заявлена на следующий.
А еще Микеле счастливый муж и отец. Плачидо женат в третий раз. Его избранницей стала Федерика Винченти, которая моложе него на 37 лет. Они отправились к алтарю лишь после рождения наследника — Габриеле. У актера также есть трое детей от первой супруги и один внебрачный сын от актрисы, с которой у него был недолгий роман.
Микеле Плачидо признается, что до сих пор получает письма от российских поклонников. «Так как в России, меня нигде не любят», — говорит он.
Николь Жаме
Актриса исполнила роль жены комиссара Эльзы Каттани. После участия в «Спруте» Николь Жаме снималась много, но роль в сериале стала самой известной в ее карьере.
Фото: Kinopoisk.ru
Николь также работала на телевидении. После она испробовала свои силы в писательстве — и стала невероятно популярной. Ее детективы переводят на другие языки, а по некоторым книгам Жаме сняли фильмы.
Симона Каваллари
Она стала, по мнению зрителей, самой красивой актрисой сериала. На момент съемок в «Спруте» Симоне было чуть за 20.
Фото: Kinopoisk.ru
Сценаристы наградили ее любовью к Каттани, а замуж отдали за его злейшего врага Тано Каридди. В итоге Эстер погибает.
Роль принесла Симоне Каваллари известность. Такой же популярности она добилась и после выхода на экраны фильма «Антимафия. Палермо сегодня». Всего она снялась в 43 проектах.
У Симоны есть два сына от известного музыканта Даниэле Сильвестре, с которым она прожила 9 лет. Есть у нее и третий сын от мужчины, с которым она не была долго. Симона Каваллари и сейчас востребованная актриса и модель.
Ремо Джироне
Тано Коридди в исполнении Джироне стал воплощением зла в «Спруте». Ремо один из самых известных и востребованных итальянских актеров.
Его фильмография насчитывает более 100 картин. Играет он не только у себя на родине, но и в Голливуде. В 2019-м вышла лента «Ford против Ferrari», где он сыграл основателя легендарной автомобильной компании Энцо Феррари.
На данный момент Ремо Джироне заявлен в трех проектах, ожидающих премьеру.
Фото: Matteo Rasero/LaPresse/ Global Look press
Без малого 40 лет артист счастлив в браке с аргентинской актрисой итальянского происхождения Викторией Дзини. Детей у пары нет.
Барбара Де Росси
Актрисе досталась роль девушки асоциального положения по имени Титти, с которой у Каттани в начале истории случился мимолетный роман.
Фото: Kinopoisk.ru
До съемок в кино видная блондинка работала моделью. Карьера ее была успешной — она сыграла в 60 фильмах.
Барбара дважды выходила замуж и у нее есть дочь от второго супруга, танцовщика Бранко Тесановича. Де России, помимо работы в кино, активно борется за права женщин, она президент общественной организации «За гражданские права».
Патриция Милларде
Патриция сыграла последнюю возлюбленную Коррадо Каттани и его напарницу Сильвию Конти. Актриса родилась во Франции, но с 1990 года жила в Риме.
Фото: Kinopoisk.ru
Милларде дебютировала в кино в 21 год. Она снялась всего в 33 фильмах. Весной 2020 года она умерла от сердечной недостаточности. Ей было 63 года.
Бруно Кремер
В «Спруте» известному французскому актеру достался образ мафиози Антонио Эспинозы.
Фото: Kinopoisk.ru
Роль стала одной из лучших в карьере Бруно Кремера, но все же не самой популярной. По-настоящему он прославился, сыграв комиссара Мегрэ в одноименном сериале по книгам Жоржа Сименона.
Артист снялся в таких известных лентах, как «Частный детектив», «Белая свадьба», «Колдун», «Под песком», «Вечернее платье» и других.
Бруно Кемер скончался в возрасте 80 лет в 2010 году. Последние годы жизни актер боролся с раком языка. У него остались жена, три сына и внуки.
Фото и видео: Instagram, Kinopoisk.ru, кадры сериала «Спрут», Facebook, Matteo Rasero/LaPresse, Maurizio D'Avanzo/ Global Look press
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