Как изменился брутальный комиссар Каттани и что стало с другими героями сериала «Спрут»

Сейчас Микеле Плачидо 75 лет — в два раза больше, чем на момент премьеры сериала. И он продолжает активно сниматься. Фильмография актера насчитывает больше 100 картин. На 2021 год запланировано три премьеры и одна заявлена на следующий.

А еще Микеле счастливый муж и отец. Плачидо женат в третий раз. Его избранницей стала Федерика Винченти, которая моложе него на 37 лет. Они отправились к алтарю лишь после рождения наследника — Габриеле. У актера также есть трое детей от первой супруги и один внебрачный сын от актрисы, с которой у него был недолгий роман.

Микеле Плачидо признается, что до сих пор получает письма от российских поклонников. «Так как в России, меня нигде не любят», — говорит он.

Николь Жаме

Актриса исполнила роль жены комиссара Эльзы Каттани. После участия в «Спруте» Николь Жаме снималась много, но роль в сериале стала самой известной в ее карьере.