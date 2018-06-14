Как изменились и как выглядят теперь звезды сериала «Санта-Барбара»

Самой успешной из звезд сериала «Санта-Барбара» стала Робин Райт. Она снялась во многих фильмах талантливых режиссеров, а за роль в нашумевшем сериале «Карточный домик», в котором она сыграла бесстрашную, мудрую, жестокую и сексуальную жену президента США, Райт получила престижную кинопремию «Золотой глобус». Робин более четырнадцати лет была замужем за актером Шоном Пенном, от которого родила дочь Дилан и сына Джека. В последние несколько лет актриса встречается с симпатичными мужчинами, которые намного моложе нее. 52-летняя Райт была помолвлена с 37-летним актером Беном Фостером, а сейчас она вместе с 31-летним менеджером по связям с VIP-клиентами французского дома моды Yves Saint Laurent Климентом Жиро.

Эй Мартинез