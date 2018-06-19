Как изменились и как выглядят теперь звезды сериала «Элен и ребята»

По сценарию, Джоанна была страстно влюблена в своенравного музыканта Кристиана «Кри-Кри», которого сыграл самый молодой из актеров сериала Себастьен Рош. Он покинул «Элен и ребята» спустя несколько сезонов съемок и серьезно занялся музыкой. Рош записал несколько альбомов, гастролировал с собственной группой, затем вернулся в кино, играл в театре и участвовал в телешоу. Сейчас он по-прежнему снимается в продолжении «Элен и ребята», сериале «Тайны любви». От нынешней возлюбенной Флоренс, с которой он вместе почти десять лет, у актера есть трехлетняя дочь Лив, также у него подрастает 15-летний сын Роберто от предыдущих отношений.

Лора Гибер