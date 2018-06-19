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Как изменились и как выглядят теперь звезды сериала «Элен и ребята»

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Серый слайд, который
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Патрик Пьюдеба и Элен Ролле

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Французский молодежный сериал «Элен и ребята» был показан в середине 90-х во многих странах мира и стал очень популярным. Со времен выпуска первой серии прошло более четверти века! Мы решили выяснить, как сейчас выглядят и что делают актеры сериала, многим из которых сейчас уже за пятьдесят.

Элен Ролле

Главную роль в сериале исполнила Элен Ролле, недавно отметившая 51-летие. Она снялась в нескольких сериалах, записала девять музыкальных альбомов и продолжает давать концерты и по сей день. Ролле никогда не была замужем, пять лет назад она усыновила мальчика и девочку из Эфиопии, имена которых дердит в строжайшем секрете.

Патрик Пьюдеба

Возлюбленного главной героини Элен сыграл Патрик Пьюдеба, из романтичного юноши с длинными светлыми волосами превратившийся в зрелого мужчину, который, как и его коллега Элен Ролле, так и не обзавелся семьей. Пьюдеба был женат на актрисе Дельфине Шанеак, а сейчас встречается с симпатичной блондинкой по имени Каролина, фото которой регулярно появляются в его Instagram и которая... почти в два раза моложе. Он снялся в нескольких сериалах, основал продюсерскую компанию, а сейчас ведет собственное шоу на телевидении «Утро с Патриком Пьюдеба».

Лали Меньян

Лали Меньян, в этом году отметившая пятидесятилетний юбилей, стала успешной бизнесвуман и счастливой женой и матерью. После съемок в сериале актриса занялась модным бизнесом: открыла магазин женского нижнего белья в Ницце и создала собственную марку Lalylingerie. У звезды подрастают двое сыновей: 18-летний Милан от актера и режиссера Никола Филали и десятилетний Лиам от нынешнего супруга, фотографа Патрика Канигера.

Филипп Вассер

Филипп Вассер попал в «Эллен и ребята» случайно, а в итоге снялся во всех продолжаениях сериала — «Грезах любви», «Каникулах любви» и «Тайнах любви». Помимо съемок в сериалах Вассер занмается дизайном интерьеров. В июле ему исполнится 52, он разведен, от бывшей супруги у актера есть сын Ланселот.

Рошель Редфилд

Озорная Джоанна из сериала, вечно носившая кепки и мальчуковые вещи, актриса Рошель Редфилд стала многодетной мамой и занялась живописью. Редфильд замужем, у нее подрастают дочь и трое сыновей. В последние несколько лет она нигде не снимается и большую часть времени проводит в своей студии, где рисует в основном пейзажи и абстрактные картины.

Себастьен Рош

По сценарию, Джоанна была страстно влюблена в своенравного музыканта Кристиана «Кри-Кри», которого сыграл самый молодой из актеров сериала Себастьен Рош. Он покинул «Элен и ребята» спустя несколько сезонов съемок и серьезно занялся музыкой. Рош записал несколько альбомов, гастролировал с собственной группой, затем вернулся в кино, играл в театре и участвовал в телешоу. Сейчас он по-прежнему снимается в продолжении «Элен и ребята», сериале «Тайны любви». От нынешней возлюбенной Флоренс, с которой он вместе почти десять лет, у актера есть трехлетняя дочь Лив, также у него подрастает 15-летний сын Роберто от предыдущих отношений.

Лора Гибер

Лора Гибер, как и многие ее коллеги по сериалу, снималась в продолжениях проекта «Элен и ребята» — «Грезах любви» и «Каникулах любви». Несколько лет назад Гибер занялась искусством и стала преподавателем живописи. Сейчас она замужем и растит двух дочерей.

Давид Пру

Давид Пру был женат на Кати Андрие, также игравшей в сериале. У экс-супругов есть двое детей. После завершения съемок в сериалах «Элен и ребята» и «Грезы любви» Пру окончил актерскую школу, но продолжать актерскую карьеру не стал. Он довольно успешно работал моделью, затем стал профессионально заниматься фотографией и живописью. Сегодня Давид Пру звестен как фотограф и художник, его выставки проходят во многих галереях Франции и других европейских стран.

Себастьен Куриво

Себастьен Куриво был женат на актрисе Вирджиния Карен, игравшей в эпизодах сериалов «Элен и ребята» и «Грезы любви», от которого у него есть 19-летняя дочь Луна. Актер профессионально занимается фотографией, показывает свои работы на выставках и сотрудничает с глянцевыми изданиями. Себастьян холост, хорош собой, талантлив, занимается благотворительностью, прекрасно играет на фортепиано и любит путешествовать... Вполне себе завидный холостяк!

Фото: instagram, facebook, kinopois, gliballookpress, youtube

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