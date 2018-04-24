Как изменились и как выглядят теперь звезды популярного сериала «Тропиканка»

Каролина Дикманн
Каролине Дикманн, сыгравшей в «Тропиканке» юную Асусену, этой осенью исполнится сорок лет. Она снимается в бразильских фильмах и сериалах, растит двоих сыновей — 19-летнего Давида от первого мужа, актера Маркуса Фрота, и десятилетнего сына Жозе от нынешнего супруга, телережиссера Тьяго Воркмана.
Возможно, поклонники актрисы не знают, что будучи подростком, Каролина занималась гимнастикой и планировала связать жизнь с этим видом спорта. В итоге все сложилось иначе, однако Дикманн навсегда полюбила регулярные физические упражнения и сохранила уверенность в том, что тело должно быть красивым и гибким в любом возрасте. Так что в 39 лет Каролина может похвастаться потрясающей фигурой, которую любит демонстрировать в бикини на своей странице в Instagram.
Селтон Мелу
Из кучерявого смазливого паренька, которому в сериале «Тропиканка» досталась роль сына главной героини с непростым характером по имени Виктор, Селтон Мелу превратился в зрелого мужчину с печальным взглядом. Он известен своими многочисленными романами с актрисами, моделями и просто красивыми женщинами. В сорок пять лет актер не женат, у него нет детей. Живет Мелу один в своем доме в Рио-де-Жанейро, снимается в бразильских сериалах, а несколько лет назад начал режиссерскую карьеру. Так, в прошлом году на экраны вышла драма «Все о моей жизни», при создании которой Селтон Мелу выступил в качестве режиссера и сценариста, а также исполнил в картине главную роль.
Силвия Файфер
Сыгравшая главную роль томной красавицы Летисии в «Тропиканке» Силвия Файфер в феврале отметила юбилей — актрисе исполнилось 60 лет. Начинавшая карьеру в модельном бизнесе Силвия по-прежнему эффектно выглядит и является востребованной звездой бразильских телесериалов. Силвия замужем за бизнесменом Нелсоном Шаммой Фильу, от которого у нее есть двое детей, сын Николас и дочь Эммануэла.
Эрсон Капри
По сюжету героиня Силвии Файфер влюбляется в импозантного мужчину, простого рыбака Рамиру, которого сыграл Эрсон Капри. В кино и сериалах Капри снимается уже более сорока лет, а в последнее время предпочитает посвящать себя семье. Актер женат на враче по имени Сузана, брак с которой стал для него третьим. Всего у Капри четверо детей — 39-летняя дочь Лаура от первого брака, 37-летний сын Педру от второго брака, а также девятилетний Лукас и пятилетня Луиза от нынешней супруги.
Поворотным для актера стал 1999 год, когда для подготовки к роли Иисуса Христа в спектакле «Страсти Христовы» Эрсон Капри решил сделать липосакцию. Во время обследования у него был обнаружен рак легкого в начальной стадии, к счастью, он был успешно прооперирован. По словам актера, с тех пор он стал больше радоваться жизни, перестал огорчаться по мелочам и начал следить за здоровьем.
Палома Дуарте
Палома Дуарте давно не появлялась на телеэкранах в новых проектах, в последние несколько лет в основном посвящает себя семье. А у актрисы есть дочь Мария от первого мужа, певца Ренату Луи, двадцатилетняя дочь Анна от второго мужа, актера Маркуша Винтера, а также двухлетний сын Антонио от нынешнего супруга, певца Бруно Феррари.
Марсио Гарсия
Красавчик Марсио Гарсия, щеголявший в сериале «Тропиканка» обнаженным торсом, к 48 годам стал многодетным отцом, примерным семьянином, поседел, но по-прежнему находится в прекрасной физической форме. У актера есть трое детей от супруги, модели Андреа Санта Роса — дочь Нина и сыновья Педро и Филипе.
Карла Маринс
Экранная возлюбленная Марсио Гарсия Карла Маринс летом отметит 50-летие. Актриса по-прежнему активно снимается в кино и, судя по ее странице в Instagram, ведет активный образ жизни. Хотите знать, как Карле удается поддерживать себя в форме? Дело в том, что вот уже двенадцать лет Маринс замужем за своим личным тренером Хьюго Бальтазаром. Супруги растят десятилетнего сына Леона.
Виктор Фазану
Поклонницы красавца атлетического сложения ростом под два метра Виктора Фазану могут быть спокойны. Актер, которому скоро исполнится шестьдесят, и сейчас находится в прекрасной физической форме благодаря регулярным тренировкам. Фазану занимается общественной деятельностью в области защиты животных и природы, а вот о личной жизни предпочитает не распространяться.
Фото: eastnews, instagram, imbd, kinopoisk