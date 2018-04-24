Как изменились и как выглядят теперь звезды популярного сериала «Тропиканка»

Каролине Дикманн, сыгравшей в «Тропиканке» юную Асусену, этой осенью исполнится сорок лет. Она снимается в бразильских фильмах и сериалах, растит двоих сыновей — 19-летнего Давида от первого мужа, актера Маркуса Фрота, и десятилетнего сына Жозе от нынешнего супруга, телережиссера Тьяго Воркмана.

Возможно, поклонники актрисы не знают, что будучи подростком, Каролина занималась гимнастикой и планировала связать жизнь с этим видом спорта. В итоге все сложилось иначе, однако Дикманн навсегда полюбила регулярные физические упражнения и сохранила уверенность в том, что тело должно быть красивым и гибким в любом возрасте. Так что в 39 лет Каролина может похвастаться потрясающей фигурой, которую любит демонстрировать в бикини на своей странице в Instagram.

Селтон Мелу