Как изменились и как выглядят теперь звезды популярного сериала «Дикий ангел»

Аргентинский сериал о красивой и непокорной девушке-сорванце «Дикий ангел» был одним из самых популярных телепроектов в мире и транслировался в восьмидесяти странах. Исполнители главных ролей Наталия Орейро и Факундо Арана после выхода картины на экраны стали известны и горячо любимы миллионами зрителей в Аргентине и за ее пределами. Как сейчас поживают легендарные Иво и Милагроc, а также другие звезды сериала?