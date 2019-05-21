Сергей Жуков и Алексей Потехин: как изменились и чем теперь занимаются участники легендарной группы «Руки Вверх!»

Сергей Жуков 22 мая отметил 43-летие. Певец стал примерным семьянином, многодетным отцом и продолжает выступать на сцене и записывать новые песни. После распада группы артист занялся сольной карьерой, а сейчас выступает под брендом «Руки Вверх!» уже без Алексея Потехина, исполняя как новые композиции, так и хиты коллектива. Жуков с иронией относится к тому, что вот уже почти четверть века выходит на сцену с одними и теми же хитами. К примеру, в 2016 году он выпустил клип на песню «Когда мы были молодыми», в котором играет постаревшего самого себя. По сюжету ролика, он живет в доме престарелых, в котором устраивает дискотеку для своих фанатов, давно ушедших на пенсию.