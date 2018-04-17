Как изменились и как выглядят сейчас актеры сериала «Клон»

Главная героиня «Клона», сыгравшая в сериале красотку Жади, не устояла перед своим экранным партнером Мурило Бенисио. На съемочной площадке проекта у актеров начался роман. В 2005 году у них родился сын Пьетро, а вскоре после рождения общего ребенка они объявили о расставании. Вскоре Джованна Антонелли вышла замуж за американского бизнесмена итальянского происхождения Роберто Локашио. После свадьбы актриса собиралась переехать к супругу в США, вот только Мурило Бенисио не дал разрешения на переезд сына. В итоге затянувшиеся судебные разбирательства Бенисио и Антонелли закончились разводом актрисы с Роберто Локашио. Сейчас Джованна живет в гражданском браке с режиссером Леонарду Ногейра. В 2010 году у них родились дочери Антония и София. Джованни Антонелли продолжает сниматься в сериалах, недавно она занялась дизайном модных аксессуаров, отрезала свои длинные локоны и стала блондинкой.

Мурило Бенисио и Дебора Фалабелла