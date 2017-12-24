Шоу талантов «Фабрика звезд» и одной из первых групп проекта «Фабрика» в этом году исполнилось пятнадцать (!) лет. Вспоминаем, как изменились Александра Савельева, которая 25 декабря отмечает 34-летие, и другие участницы коллектива.

Александра Савельева

Александра Савельева прошла кастинг «Фабрики звезд», когда ей было всего 19 лет, и в итоге стала одной из солисток группы продюсера Игоря Матвиенко «Фабрика». За пятнадцать лет Алескандра несколько раз пыталась начать сольную карьеру, вышла замуж за актера Кирилла Сафонова и стала выбирать более сдержанные и элегантные наряды.

Ирина Тонева — еще одна участница «Фабрики», продержавшаяся в группе с момента ее основания. В это трудно поверить, но Ирина, которая так и не вышла из образа задорной девочки-подростка, летом отметила соролетний юбилей. В апреле певица вышла замуж за украинского танцора и хореографа Алексея Биржу. Ирина также играет в театре, снимается в кино и поет в собственном сольном проекте TONEVA.

Сати Казанова в октябре отметила 35-летие и вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Сати покинула группу еще семь лет назад, начала сольную карьеру и неоднакратно попадала в списки самых сексуальных женщин журналов FHM и Maxim. За последние несколько лет стиль певицы заметно изменился: она увлеклась йогой, востоком, стала одеваться более сдержанно, основала благовторительный фонд «Культура и жизнь», который «ратует за возрождение вечных ценностей, заложенных в народных традициях и кодексах».

В «Фабрике» Александра Попова, стоматолог по образованию, сменила ушедшую из-за травмы позвоночника Катю Ли. Правда, Саша поначалу хотела попасть другую группу и даже прошла в финал проекта «Хочу в ВиаГру»... Но в иотге оказалась в компании Ирины Тоневой и Александры Савельевой.

«После проигрыша в проекте "Хочу в ВиаГру" я решила, что не сдамся и написала письмо Игорю Матвиенко. Если честно, я не особо надеялась на обратную реакцию, поэтому для меня было настоящим сюрпризом, когда мне ответили: "Александра, когда будете в Москве, приезжайте в студию". Приехать у меня получилось только через несколько недель – меня прослушали и записали на видео. А уже через пару дней позвонили и спросили, не хочу ли я попробовать себя в роли солистки "Фабрики"», – рассказала Саша порталу Heat.ru.