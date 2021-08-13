Как изменились актеры сериала «Комиссар Рекс» за десятилетия после выхода фильма
За годы съемок «Комиссара Рекса» сменилось несколько актерских составов. Естественно, на съемочной площадке работали и несколько поколений собак. Но самыми любимыми героями зрителей стали персонажи из первых серий. Как же изменились актеры за годы, что прошли с премьеры?
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Фото: imago stock&people/ Global Look press
Тобиас Моретти
Тобиас сыграл первого хозяина Рекса Рихарда Мозера. Четыре года комиссар со своим верным псом расследовали самые громкие преступления. И внезапно создатели сериала убили Рихарда. Зрители были расстроены.
Но на такую уловку съемочная группа пошла неспроста. Актер захотел испробовать себя и в других ролях, а работа в «Комиссаре Рексе» занимала все время. Амбиции Тобиаса Моретти не были удовлетворены. Поэтому ничего не оставалось, как подставить комиссара под пули преступников.
Фото: Georg Wendt/ Global Look press
Тобиас сумел реализовать себя и в кино, и в театре. Причем, он не только играет, но и режиссирует. Актерская фильмография Моретти насчитывает почти 100 фильмов.
62-летний актер живет с женой Джулией и тремя детьми в Австрии. Супруга актера привыкла, что его большую часть времени нет дома. Но когда семья все же собирается в полном составе, то отправляется на горнолыжные курорты.
Кстати, зрители могли бы никогда не увидеть Моретти в «Комиссаре Рексе». Сначала он хотел стать музыкантом и даже учился в знаменитой консерватории в Вене. Также у него есть диплом агронома. Но страсть к лицедейству пересилила все другие увлечения.
Санто фон Хаус Цигельмайер
Фото: Kinopoisk.ru
Санто был первой немецкой овчаркой в роли Рекса. На съемках он работал с братом Отти. Дрессировала собак кинолог из Голливуда Тереза Энн Миллер. Она же занималась воспитанием овчарки Джерри Ли в фильме «К-9».
Родословная Санто и Отти настолько идеальна, что у них есть даже генеалогическое древо на несколько поколений.
Всего одновременно на площадке могли находиться до пяти овчарок. Но в крупных кадрах первых сезонов — только Санто. К сожалению, собачий век недолог. Пес прожил 12 лет, и умер в 2003 году.
Гедеон Буркхард
Гедеон начал сниматься в 10 лет. Долгое время он мечтал стать профессиональным танцовщиком балета и даже учился в балетной школе. Физическая подготовка и внешняя привлекательность Буркхарда сделали свое дело. Сначала его заметили менеджеры модельных агентств, а после — телепродюсеры.
Фото: Britta Pedersen/ Global Look press
В детстве Гедеона несколько раз выгоняли из школ из-за его отвратительного поведения. Одно время родители мальчика (к слову, тоже актеры) даже хотели отправить его в интернат для трудных подростков, но передумали и «заперли» бунтаря в частной школе.
С возрастом скандальная слава актера только нарастала. Сыграла она с ним злую шутку и во время работы в сериале «Комиссар Рекс». Сначала зрителям он не понравился. Во-первых, его герой Александр Брандтнер заменил всеми любимого Рихарда Мозера. Во-вторых, отпечаток накладывал характер артиста.
И все же со временем он завоевал доверие поклонников фильма. В проекте Гедеон участвовал три года, а после покинул сериал из-за скандала. Он спровоцировал на ссору одного из продюсеров, и контракт с ним попросту не продлили.
Карьера Гедеона Буркхарда успешна, в кино он снимался много, и даже появился в «Бесславных ублюдках» Тарантино.
Актеру уже 52 года. Он не женат. У него было столько романов с успешными и красивыми девушками, что поклонники не успевали запоминать их имена. У Гедеона есть 17-летняя дочь от итальянской модели. Но даже наличие ребенка не заставило актера расстаться с жизнью холостяка.
Герхард Земанн
Герхард в сериале исполнил роль одного из самых обаятельных персонажей — доктора Лео Графа. Актер был занят в проекте вплоть до 2004 года.
Фото: Кадр фильма
После Земанна пригласили сниматься в итальянской версии сериала. Несмотря на то, что актерскую карьеру Герхард Земанн начал еще в конце 1960-х, настоящую популярность он получил только после съемок в «Комиссаре Рексе».
Герхард скончался в возрасте 70 лет из-за инфаркта. У него остались жена, дети и внуки.
Карл Маркович
Актер привнес в сериал комедийную линию — он сыграл забавного напарника Мозера Эрнста Стокингера, у которого Рекс все время воровал булочки.
Фото: Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres/ Global Look press
«Коммисар Рекс» стал звездным часом Карла Марковича. Актер снимался в сериале два года, а после покинул проект, чтобы испробовать себя в других ролях. Но следующий его фильм «Штокингер» не заслужил зрительской любви, и съемки прекратили.
Зато после Маркович работал с такими режиссерами, как Уэс Андерсон и Терренс Малик. В 2011 году Карл представил на кинофестивале в Каннах свою режиссерскую работу «Дыхание», фильм получил одну из наград. Несмотря на успех картины, актер и режиссер не решился покорять Голливуд. С семьей он по-прежнему живет в пригороде Вены.
Мартин Вайнек
Карьера Мартина началась в 1980-х, но самыми продуктивными стали для него 1990-е годы. В «Комиссаре Рексе» Вайнек играл 10 лет.
Фото: Getty Images
Мартин Вайнек в одном из интервью рассказывал, что на кастинг попал случайно, но продюсерам и режиссеру он понравился. После сериала актер снимался много, но известен он в основном в родной Австрии.
Кроме кино у артиста есть еще одно увлечение — виноделие. С супругой они владеют собственным виноградником.
Вольф Бахофнер
Актер снимался в сериале шесть лет. Его герой Петер Хеллер все время попадал в забавные истории.
Фото: Kinopoisk.ru
Вольф Бахофнер стал любимчиком публики, но позже признавался, что такая популярность ему мешала. Актер говорил, что деньги и узнаваемость его не волновали. А таких простых удовольствий, как прогулка по улочкам Вены, он лишился из-за поклонников. Вольф смирился с тем, что ему все время задают вопросы про «Комиссара Рекса», но это ему не нравится.
После ухода с проекта Бахофнер исполнял роли второго плана. В последние годы он почти не снимается. Всего о сыграл в 49 фильмах.
Хайнц Вайксельбраун
Хайнц окончил школу драмы в 1984-м. Сразу после этого он начал работать в театре. Причем, пробовал себя и в качестве режиссера. На ТВ и в сериалах актер появлялся редко и в основном в ролях второго плана.
Фото: Getty Images
Его персонаж Кристиан Бек появлялся в сериале до 2001 года. А потом артист вернулся в театр. Проект он покинул без сожаления, ведь долгие съемки, по его словам, забрали у него все силы.
Сейчас Хайнц больше играет в театре. Если он и принимает сценарии, то только такие, где ему отведена эпизодическая роль.
Вайксельбраун занимается плаванием, фехтованием, катается на лыжах. И он не любит давать интервью. Хайнц живет в Австрии с женой и тремя детьми.
Фото и видео: Kinopoisk.ru, imago stock&people, via www.imago-images.de, Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres, Britta Pedersen, Georg Wendt, United Archives/ kpa, via www.i/ Global Look press, кадры сериала, Getty Images
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