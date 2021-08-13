Как изменились актеры сериала «Комиссар Рекс» за десятилетия после выхода фильма

Тобиас сумел реализовать себя и в кино, и в театре. Причем, он не только играет, но и режиссирует. Актерская фильмография Моретти насчитывает почти 100 фильмов.

62-летний актер живет с женой Джулией и тремя детьми в Австрии. Супруга актера привыкла, что его большую часть времени нет дома. Но когда семья все же собирается в полном составе, то отправляется на горнолыжные курорты.

Кстати, зрители могли бы никогда не увидеть Моретти в «Комиссаре Рексе». Сначала он хотел стать музыкантом и даже учился в знаменитой консерватории в Вене. Также у него есть диплом агронома. Но страсть к лицедейству пересилила все другие увлечения.

Санто фон Хаус Цигельмайер