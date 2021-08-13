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Как изменились актеры сериала «Комиссар Рекс» за десятилетия после выхода фильма

В 1994 году состоялась премьера первого сезона австро-германского фильма, полюбившегося зрителям не только на родине, но и во многих странах. Дошел он и до России. История о смелых полицейских с их верным и преданным другом — немецкой овчаркой получила настолько высокие оценки и критиков, и телезрителей, что сериал растянули аж на 10 сезонов.
Как изменились актеры сериала «Комиссар Рекс» за десятилетия после выхода фильма

За годы съемок «Комиссара Рекса» сменилось несколько актерских составов. Естественно, на съемочной площадке работали и несколько поколений собак. Но самыми любимыми героями зрителей стали персонажи из первых серий. Как же изменились актеры за годы, что прошли с премьеры?

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Санто и Тобиас Моретти

Фото: imago stock&people/ Global Look press

Тобиас Моретти

Тобиас сыграл первого хозяина Рекса Рихарда Мозера. Четыре года комиссар со своим верным псом расследовали самые громкие преступления. И внезапно создатели сериала убили Рихарда. Зрители были расстроены.

Но на такую уловку съемочная группа пошла неспроста. Актер захотел испробовать себя и в других ролях, а работа в «Комиссаре Рексе» занимала все время. Амбиции Тобиаса Моретти не были удовлетворены. Поэтому ничего не оставалось, как подставить комиссара под пули преступников.

Тобиас Моретти

Тобиас Моретти

Фото: Georg Wendt/ Global Look press

Тобиас сумел реализовать себя и в кино, и в театре. Причем, он не только играет, но и режиссирует. Актерская фильмография Моретти насчитывает почти 100 фильмов.

62-летний актер живет с женой Джулией и тремя детьми в Австрии. Супруга актера привыкла, что его большую часть времени нет дома. Но когда семья все же собирается в полном составе, то отправляется на горнолыжные курорты.

Кстати, зрители могли бы никогда не увидеть Моретти в «Комиссаре Рексе». Сначала он хотел стать музыкантом и даже учился в знаменитой консерватории в Вене. Также у него есть диплом агронома. Но страсть к лицедейству пересилила все другие увлечения.

Санто фон Хаус Цигельмайер

Санто

Санто

Фото: Kinopoisk.ru

Санто был первой немецкой овчаркой в роли Рекса. На съемках он работал с братом Отти. Дрессировала собак кинолог из Голливуда Тереза Энн Миллер. Она же занималась воспитанием овчарки Джерри Ли в фильме «К-9».

Родословная Санто и Отти настолько идеальна, что у них есть даже генеалогическое древо на несколько поколений.

Всего одновременно на площадке могли находиться до пяти овчарок. Но в крупных кадрах первых сезонов — только Санто. К сожалению, собачий век недолог. Пес прожил 12 лет, и умер в 2003 году.

Гедеон Буркхард

Гедеон начал сниматься в 10 лет. Долгое время он мечтал стать профессиональным танцовщиком балета и даже учился в балетной школе. Физическая подготовка и внешняя привлекательность Буркхарда сделали свое дело. Сначала его заметили менеджеры модельных агентств, а после — телепродюсеры.

Гедеон Буркхард

Гедеон Буркхард

Фото: Britta Pedersen/ Global Look press

В детстве Гедеона несколько раз выгоняли из школ из-за его отвратительного поведения. Одно время родители мальчика (к слову, тоже актеры) даже хотели отправить его в интернат для трудных подростков, но передумали и «заперли» бунтаря в частной школе.

С возрастом скандальная слава актера только нарастала. Сыграла она с ним злую шутку и во время работы в сериале «Комиссар Рекс». Сначала зрителям он не понравился. Во-первых, его герой Александр Брандтнер заменил всеми любимого Рихарда Мозера. Во-вторых, отпечаток накладывал характер артиста.

И все же со временем он завоевал доверие поклонников фильма. В проекте Гедеон участвовал три года, а после покинул сериал из-за скандала. Он спровоцировал на ссору одного из продюсеров, и контракт с ним попросту не продлили.

Карьера Гедеона Буркхарда успешна, в кино он снимался много, и даже появился в «Бесславных ублюдках» Тарантино.

Актеру уже 52 года. Он не женат. У него было столько романов с успешными и красивыми девушками, что поклонники не успевали запоминать их имена. У Гедеона есть 17-летняя дочь от итальянской модели. Но даже наличие ребенка не заставило актера расстаться с жизнью холостяка.

Герхард Земанн

Герхард в сериале исполнил роль одного из самых обаятельных персонажей — доктора Лео Графа. Актер был занят в проекте вплоть до 2004 года.

Герхард Земанн

Герхард Земанн

Фото: Кадр фильма

После Земанна пригласили сниматься в итальянской версии сериала. Несмотря на то, что актерскую карьеру Герхард Земанн начал еще в конце 1960-х, настоящую популярность он получил только после съемок в «Комиссаре Рексе».

Герхард скончался в возрасте 70 лет из-за инфаркта. У него остались жена, дети и внуки.

Карл Маркович

Актер привнес в сериал комедийную линию — он сыграл забавного напарника Мозера Эрнста Стокингера, у которого Рекс все время воровал булочки.

Карл Маркович

Карл Маркович

Фото: Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres/ Global Look press

«Коммисар Рекс» стал звездным часом Карла Марковича. Актер снимался в сериале два года, а после покинул проект, чтобы испробовать себя в других ролях. Но следующий его фильм «Штокингер» не заслужил зрительской любви, и съемки прекратили.

Зато после Маркович работал с такими режиссерами, как Уэс Андерсон и Терренс Малик. В 2011 году Карл представил на кинофестивале в Каннах свою режиссерскую работу «Дыхание», фильм получил одну из наград. Несмотря на успех картины, актер и режиссер не решился покорять Голливуд. С семьей он по-прежнему живет в пригороде Вены.

Мартин Вайнек

Карьера Мартина началась в 1980-х, но самыми продуктивными стали для него 1990-е годы. В «Комиссаре Рексе» Вайнек играл 10 лет.

Мартин Вайнек

Мартин Вайнек

Фото: Getty Images

Мартин Вайнек в одном из интервью рассказывал, что на кастинг попал случайно, но продюсерам и режиссеру он понравился. После сериала актер снимался много, но известен он в основном в родной Австрии.

Кроме кино у артиста есть еще одно увлечение — виноделие. С супругой они владеют собственным виноградником.

Вольф Бахофнер

Актер снимался в сериале шесть лет. Его герой Петер Хеллер все время попадал в забавные истории.

Вольф Бахофнер

Вольф Бахофнер

Фото: Kinopoisk.ru

Вольф Бахофнер стал любимчиком публики, но позже признавался, что такая популярность ему мешала. Актер говорил, что деньги и узнаваемость его не волновали. А таких простых удовольствий, как прогулка по улочкам Вены, он лишился из-за поклонников. Вольф смирился с тем, что ему все время задают вопросы про «Комиссара Рекса», но это ему не нравится.

После ухода с проекта Бахофнер исполнял роли второго плана. В последние годы он почти не снимается. Всего о сыграл в 49 фильмах.

Хайнц Вайксельбраун

Хайнц окончил школу драмы в 1984-м. Сразу после этого он начал работать в театре. Причем, пробовал себя и в качестве режиссера. На ТВ и в сериалах актер появлялся редко и в основном в ролях второго плана.

Хайнц Вайксельбраун (справа)

Хайнц Вайксельбраун (справа)

Фото: Getty Images

Его персонаж Кристиан Бек появлялся в сериале до 2001 года. А потом артист вернулся в театр. Проект он покинул без сожаления, ведь долгие съемки, по его словам, забрали у него все силы.

Сейчас Хайнц больше играет в театре. Если он и принимает сценарии, то только такие, где ему отведена эпизодическая роль.

Вайксельбраун занимается плаванием, фехтованием, катается на лыжах. И он не любит давать интервью. Хайнц живет в Австрии с женой и тремя детьми.

Фото и видео: Kinopoisk.ru, imago stock&people, via www.imago-images.de, Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres, Britta Pedersen, Georg Wendt, United Archives/ kpa, via www.i/ Global Look press, кадры сериала, Getty Images

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