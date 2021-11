Измены любимых, суды с дочерью и другие трагедии, с которыми столкнулась Людмила Гурченко

Зато у Марии были не очень хорошие отношения с последним мужем матери, продюсером Сергеем Сениным, который был младше актрисы на 25 лет. После ухода Людмилы Марковны шестой супруг, который был с ней до последних дней, и ее единственная дочь делили квартиру. В итоге Мария согласилась, чтобы там открыли музей в память о ее маме.

С какими бы трудностями Людмила Марковна не столкнулась, она всегда находила в себе силы жить, творить, отдавать всю себя любимой работе и радовать зрителей. Видимо, именно по этой причине о ней до сих пор говорят, ее до сих пор помнят, любят и называют легендой советского кинематографа.

Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press, Igor Gnevashev / Global Look Press, Gennadii Sergeev / Global Look Press, Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press