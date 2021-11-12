Измены любимых, суды с дочерью и другие трагедии, с которыми столкнулась Людмила Гурченко

Людмила Марковна родилась в Харькове в семье музыкантов. Брак ее родителей многие считали неравным, ведь отец был выходцем из простой семьи — таких раньше еще называли батраками, — а мама — потомок старинного дворянского рода. Хотя многие считают, что этот факт был специально придуман. Как бы там ни было, но у талантливых родителей родилась не менее талантливая дочь, которая с ранних лет давала концерты.

Когда началась война, глава семейства ушел на фронт, хотя он был непризывного возраста и имел инвалидность. Маленькая Люся осталась с матерью в оккупированном Харькове. Елена Александровна была вынуждена продавать вещи, чтобы выжить, а ее дочь брала в руки аккордеон и устраивала концерты. Ей приходилось даже петь немецкие песни, за это ее часто угощали, а семью не трогали.

Гурченко пророчили блестящую певческую карьеру, но она почему-то выбрала другой путь и в 1953 году отправилась в Москву поступать во ВГИК. Режиссер Сергей Герасимов и его супруга, актриса Тамара Макарова, оценили талант абитуриентки и приняли ее на свой курс. Правда, ее попросили избавиться от говора, что она начала делать еще в родном Харькове.

Юной Люсе пришлось приложить немало усилий, чтобы научиться говорить правильно и быть ничем не хуже студентов из Москвы. Но вот только сниматься в кино ее долгое время все равно не звали, из-за чего девушка очень расстраивалась. Тамара Макарова, зная, как ее ученица мечтает появиться на экране, помогла ей получить небольшую роль в фильме «Дорога правды».