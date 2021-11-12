Измены любимых, суды с дочерью и другие трагедии, с которыми столкнулась Людмила Гурченко
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Фото: Igor Gnevashev / Global Look Press
Как бы там ни было, но у такой сильной, властной и, как говорили коллеги, жесткой женщины в жизни было немало испытаний и даже трагедий, которые она стоически переносила. О том, как Людмила Марковна пережила военные годы, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, прежде чем стать известной артисткой, почему она долго искала свое личное счастье и была в плохих отношениях с единственной дочерью, рассказываем в нашем материале.
Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press
Девушка с дворянскими корнями
Людмила Марковна родилась в Харькове в семье музыкантов. Брак ее родителей многие считали неравным, ведь отец был выходцем из простой семьи — таких раньше еще называли батраками, — а мама — потомок старинного дворянского рода. Хотя многие считают, что этот факт был специально придуман. Как бы там ни было, но у талантливых родителей родилась не менее талантливая дочь, которая с ранних лет давала концерты.
Когда началась война, глава семейства ушел на фронт, хотя он был непризывного возраста и имел инвалидность. Маленькая Люся осталась с матерью в оккупированном Харькове. Елена Александровна была вынуждена продавать вещи, чтобы выжить, а ее дочь брала в руки аккордеон и устраивала концерты. Ей приходилось даже петь немецкие песни, за это ее часто угощали, а семью не трогали.
Гурченко пророчили блестящую певческую карьеру, но она почему-то выбрала другой путь и в 1953 году отправилась в Москву поступать во ВГИК. Режиссер Сергей Герасимов и его супруга, актриса Тамара Макарова, оценили талант абитуриентки и приняли ее на свой курс. Правда, ее попросили избавиться от говора, что она начала делать еще в родном Харькове.
Юной Люсе пришлось приложить немало усилий, чтобы научиться говорить правильно и быть ничем не хуже студентов из Москвы. Но вот только сниматься в кино ее долгое время все равно не звали, из-за чего девушка очень расстраивалась. Тамара Макарова, зная, как ее ученица мечтает появиться на экране, помогла ей получить небольшую роль в фильме «Дорога правды».
Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press
Хотя Гурченко и не понравилась себе в этой работе, но была довольна хотя бы тем, что родители наконец-то увидели ее по телевизору — а это значило, что их она не разочаровала. Людмила Марковна зря расстраивалась, ведь вскоре ее утвердили на главную роль в фильме «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова. Хотя изначально режиссеру она не понравилась, но директор «Мосфильма» Иван Пырьев, увидев симпатичную девушку в коридоре, решил дать ей шанс.
Он уговорил Рязанова провести пробы еще раз и обратить внимание на Гурченко. Надо ли говорить, что роль Леночки Крыловой принесла ей всесоюзную славу. Эльдар Александрович был очень доволен работой, которую проделала актриса, и потом снял ее еще в нескольких проектах.
Травля и отсутствие работы
Несмотря на популярность, Людмила Марковна испытывала финансовые трудности, поэтому параллельно соглашалась давать концерты на заводах, устраивала вечера со зрителями. Но за это ее осудили в прессе, началась травля — актрису считали высокомерной и обвиняли в том, что она якобы выступает за буржуазные нравы.
После таких громких статей с Гурченко перестали работать режиссеры. Однако существует версия, что им просто запрещали это делать из-за того, что актриса отказалась сотрудничать с КГБ. На протяжении десяти лет Людмила Марковна находилась в забвении. Нет, она иногда снималась в фильмах, но все картины были проходными, а роли не такими яркими и запоминающимися, как хотелось бы.
К счастью, немилость к актрисе прошла, и она снова вернулась на экраны. Одной из лучших работ нового периода стала киносказка «Мама». Правда, участие в этой ленте чуть не сделало Гурченко инвалидом. Оказывается, во время съемок у нее случился закрытый перелом ноги со смещением, 19 осколков.
Благодаря усилию и тренировкам она смогла не только выздороветь, но и вскоре вновь надеть каблуки и пуститься в пляс. Людмила Марковна сыграла почти в ста кинолентах и одной из самых запоминающихся все, конечно же, считают мелодраму «Любовь и голуби» Владимира Меньшова.
Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press
«С ней было потрясающе работать. Она не расставалась со сценарием круглые сутки. Постоянно придумывала для своей Раисы Захаровны какие-то реплики, актерские ходы. Я видел сценарий, ее роль изначально была весьма незначительной. И это Люся сделала ее яркой и важной. Она импровизировала постоянно. Например, придумала диалог про филиппинскую медицину и хилеров, которые без скальпеля операции делают — и в таз кишки… хрясь! А в сцене, когда мой герой падает в море, Люся придумала себе реплику: “Осторожно, товарищ, вы меня забрызгали! Я уже мокрая вся с головы до ног!”», — вспоминал актер Александр Михайлов.
Неудачи в личной жизни
Публика интересовалась не только творчеством актрисы, но и подробностями ее личной жизни. А она была такой, что могла бы послужить основой для сценария очередного сериала — чего только стоят шесть браков Людмилы Марковны.
Когда ей было всего 18 лет, она вышла замуж за режиссера Василия Ордынского, но этот союз продлился чуть больше года. Вторым супругом стал сценарист Борис Андроникашвили, с которым Гурченко познакомилась во ВГИКе.
В этом браке у актрисы родилась единственная дочь Мария, с которой она не была близка. Дело в том, что вскоре супруги расстались, потому что сценарист изменял актрисе, а дочь отправили в Харьков к родителям Людмилы Марковны.
Фото: Igor Gnevashev / Global Look Press
Сложные отношения с дочерью
Когда же Мария вернулась в Москву, она долго привыкала к матери, которая все время пропадала на съемках. Гурченко всегда говорила, что работа у нее была на первом месте. По этой причине ее единственная наследница ничего не хотела слышать о кино и шоу-бизнесе и стремилась быть совсем другой, не такой, как знаменитая мама.
«Для нее ничего не существовало. Работа была, это было даже где-то гиперболизировано. Все прекращалось в тот момент, когда появлялись съемки, новый сценарий, озвучание. Все было подчинено только картине, и волновал ее результат», — рассказывал Леонид Купервейс, гражданский муж актрисы.
Мария поступила в медицинский институт, а в 18 лет вышла замуж за Александра Королева, от которого родила двух детей — сына Марка и дочь Елену. Только вот знаменитой теще зять вовсе не нравился, из-за этого Мария и Александр даже развелись, но потом все-таки воссоединились.
Совсем другие отношения у Людмилы Марковны были с ее любимым внуком Марком, который в раннем возрасте пристрастился к запрещенным веществам и в 16 лет принял дозу, которая оказалась смертельной. Мария никак не решалась сообщить о смерти парня матери — это за нее сделали соседи. После трагедии отношения Людмилы Марковны и Марии стали еще хуже, они практически не общались.
Фото: Gennadii Sergeev / Global Look Press
Кроме того, после смерти бабушки Лели мать и дочь встретились в суде, где боролись за столичные апартаменты. В итоге две трети собственности получила Гурченко, а ее дочери досталась лишь треть.
«Спор из-за квартиры случился уже тогда, когда других обид хватало… Мама мне не звонила, я ей тоже. Было совершенно ясно, что общаться мы уже не будем. Я с этим смирилась и никого не винила. Дело было не только в квартире… Мы действительно разные, мама, как всегда, была права. Для нее главное — это работа. А для меня — семья: муж, дочь, внучка, собаки», — говорила Мария.
К сожалению, мать и дочь так и не смогли помириться. Единственная наследница великой актрисы пережила ее всего на шесть лет — в 2017 году 58-летняя Мария ушла из жизни от остановки сердца.
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press
Новые мужья и испытания
В третий раз Людмила Марковна вышла замуж за актера Александра Фадеева, а ее четвертым супругом стал известный певец Иосиф Кобзон. Об этом браке сегодня уже не многие помнят, но Иосиф Давыдович был в восторге от актрисы после просмотра «Карнавальной ночи».
Их встреча произошла в 1967 году в одном из столичных ресторанов. Кобзон не упустил возможности познакомиться с Гурченко и признаться, что восхищен ее ролями и ей самой. Вскоре дружеские отношения переросли в романтические, но жениться влюбленные не спешили.
Свадьба состоялась случайно: все потому, что в гостинице в городе Куйбышев, куда во время гастролей певца актриса приехала его навестить, их отказались селить в один номер. Тогда директор местной филармонии Марк Блюмин помог им, а на следующий день организовал свадьбу. Этот брак просуществовал всего три года.
«Я очень жалею, что не посвятил ей жизнь! Тогда бы все было совсем по-другому», — говорил Иосиф Кобзон.
Музыкант Константин Купервейс стал мужчиной, с которым актриса прожила почти 20 лет. Кстати, он нашел общий язык с ее дочерью и понимал ее лучше, чем родная мать. Музыкант рассказывал, что всегда интересовался жизнью Марии и посещал вместо возлюбленной родительские собрания.
Фото: Gennadii Sergeev / Global Look Press
Зато у Марии были не очень хорошие отношения с последним мужем матери, продюсером Сергеем Сениным, который был младше актрисы на 25 лет. После ухода Людмилы Марковны шестой супруг, который был с ней до последних дней, и ее единственная дочь делили квартиру. В итоге Мария согласилась, чтобы там открыли музей в память о ее маме.
С какими бы трудностями Людмила Марковна не столкнулась, она всегда находила в себе силы жить, творить, отдавать всю себя любимой работе и радовать зрителей. Видимо, именно по этой причине о ней до сих пор говорят, ее до сих пор помнят, любят и называют легендой советского кинематографа.
Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press, Igor Gnevashev / Global Look Press, Gennadii Sergeev / Global Look Press, Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press