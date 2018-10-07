Разница в возрасте, вторая молодость и красивые дети: история любви Пугачевой и Галкина

Они познакомились в 2001 года на фестивале «Славянский базар» в Витебске. У Максима там был первый сольный концерт, Алла Борисовна была в числе членов жюри. Представил артистов друг другу теперь уже бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров. Тогда знакомство ограничилось формальными приветствиями. Спустя месяц они встретились снова, на дне рождения художественного руководителя концертного зала «Россия» Петра Шаболтая в гостинице «Метрополь». На это раз благодаря дерзости Максима, дело сдвинулось с мертвой точки — молодой и подающий надежды шоумен и телеведущий Галкин пригласил признанную звезду отечественной эстрады, Примадонну, великую и недоступную Аллу Борисовну на танец. Начало было положено.
Максим Галкин не скрывает, что хотел познакомиться поближе с Аллой Борисовной, так как ему было интересно узнать поближе такую знаменитую, успешную и любимую миллионами поклонников женщину. Сначала они просто общались, узнавали друг друга... Много времени это, правда, не заняло — уже спустя пару месяцев после того самого танца в «Метрополе» дружеские отношения у них перешли в романтические. По словам шоумена, они просто поняли, что подходят друг другу. Максим в различных интервью не раз говорил, что в душе чувствует себя старше Аллы, саму Пугачеву называет идеальной для себя женщиной, которая рядом с ним ведет себя как девочка, и уверяет, что разница в возрасте для них никогда не была проблемой.
В 2005 году Алла Борисовна официально развелась с Филиппом Киркоровым, отношения с которым у нее давно уже были дружескими. Пока одни восхищались Пугачевой, закрутившей роман с мужчиной, который моложе ее более чем четверть века, другие осуждали ее, сама она наслаждалась новыми отношениями с Галкиным. Спустя десять лет после знакомства они решились на свадьбу и 23 декабря 2011 года официально зарегистрировали свои отношения. Регистрация брака прошла в Кутузовском ЗАГСе, а свадебное торжество отмечали на следующий вечер в ресторане «Оливетта». В ЗАГС Алла Борисовна, известная своей любовью к мини, пришла в коротком белом платье и белой шубке. Жених предпочел более солидный образ и жениться приехал в строгом черном костюме, галстуке-бабочке, белоснежной рубашке и норковой шубе до пят... В общем, выглядел Максим эффектно и едва не затмил невесту.
Почему артисты наконец созрели для свадьбы, стало ясно спустя пару лет, когда у супругов родились дети. В 2013 году новость о пополнении в звездном семействе стала для поклонников знаменитой пары полной неожиданностью. Многие даже не сразу в это поверили. Выяснилось, что малышей выносила суррогатная мать, имя которой супруги держат в тайне. После рождения детей Алла Борисовна сделала перерыв в карьере и полностью посвятила себя семье.
Когда малыши подросли, Пугачева снова начала выходить в свет, выступать и призналась, что благодаря Лизе и Гарри обрела вторую молодость и теперь чувствует себя счастливой как никогда. В прошлом году Алла Борисовна и Максим Галкин, ранее заявлявший, что верующим человеком себя не считает, созрели для венчания.
Таинство прошло в одном из подмосковных храмов в присутствии близких друзей, родных и детей пары. Правда, не все поздравили супругов от чистого сердца. Многие осудили певицу, когда-то обвенчавшуюся с экс-супругом Филиппом Киркоровым, за то, что она решилась на повторный обряд. Критикам Алла Борисовна ответила так: «Я сделала это ради детей, ради мужа, который венчался в первый раз. А вообще, браки совершаются на небесах!».
Фото: eastnes, globallookpress, instagram, starface