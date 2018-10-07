Разница в возрасте, вторая молодость и красивые дети: история любви Пугачевой и Галкина

В 2005 году Алла Борисовна официально развелась с Филиппом Киркоровым, отношения с которым у нее давно уже были дружескими. Пока одни восхищались Пугачевой, закрутившей роман с мужчиной, который моложе ее более чем четверть века, другие осуждали ее, сама она наслаждалась новыми отношениями с Галкиным. Спустя десять лет после знакомства они решились на свадьбу и 23 декабря 2011 года официально зарегистрировали свои отношения. Регистрация брака прошла в Кутузовском ЗАГСе, а свадебное торжество отмечали на следующий вечер в ресторане «Оливетта». В ЗАГС Алла Борисовна, известная своей любовью к мини, пришла в коротком белом платье и белой шубке. Жених предпочел более солидный образ и жениться приехал в строгом черном костюме, галстуке-бабочке, белоснежной рубашке и норковой шубе до пят... В общем, выглядел Максим эффектно и едва не затмил невесту.

Почему артисты наконец созрели для свадьбы, стало ясно спустя пару лет, когда у супругов родились дети. В 2013 году новость о пополнении в звездном семействе стала для поклонников знаменитой пары полной неожиданностью. Многие даже не сразу в это поверили. Выяснилось, что малышей выносила суррогатная мать, имя которой супруги держат в тайне. После рождения детей Алла Борисовна сделала перерыв в карьере и полностью посвятила себя семье.