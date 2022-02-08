Ирина Муравьева: почему актриса называет себя «мышью под веником» и не любит публичность

Народная артистка Ирина Муравьева относится к тем редким людям, кто при бешеной популярности не почивает на лаврах, а ведет скромный и даже слегка отстраненный от общественности образ жизни. Она не любит давать интервью, а если кому-то из журналистов удается начать разговор с ней, то часто отвечает односложно или вовсе пожимает плечами.

Ирина Муравьева называет любимым праздником 9 Мая, а не свой день рождения или Новый год. День Победы — главный день в их семье. Ее отец Вадим Муравьев сразу после школы ушел добровольцем на фронт. Дошел до Берлина и уже в Германии познакомился со своей будущей женой и любовью всей своей жизни Лидией.

Ирина еще в школьные годы поняла, что хочет быть артисткой. После получения аттестата она подала документы во все театральные вузы Москвы и... не попала ни в один из них. Преподаватели приемных комиссий не разглядели в ней талант. Тогда будущая звезда отправилась работать, чтобы через год штурмовать театральные вузы еще раз. Но и на следующий год она вновь потерпела фиаско: в престижные учебные заведения ее вновь не приняли, но она прошла по конкурсу в студию при детском театре, куда принимали только москвичей.