Ирина Муравьева: почему актриса называет себя «мышью под веником» и не любит публичность
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Фото: Кадр фильма
Народная артистка Ирина Муравьева относится к тем редким людям, кто при бешеной популярности не почивает на лаврах, а ведет скромный и даже слегка отстраненный от общественности образ жизни. Она не любит давать интервью, а если кому-то из журналистов удается начать разговор с ней, то часто отвечает односложно или вовсе пожимает плечами.
Ирина Муравьева называет любимым праздником 9 Мая, а не свой день рождения или Новый год. День Победы — главный день в их семье. Ее отец Вадим Муравьев сразу после школы ушел добровольцем на фронт. Дошел до Берлина и уже в Германии познакомился со своей будущей женой и любовью всей своей жизни Лидией.
Ирина еще в школьные годы поняла, что хочет быть артисткой. После получения аттестата она подала документы во все театральные вузы Москвы и... не попала ни в один из них. Преподаватели приемных комиссий не разглядели в ней талант. Тогда будущая звезда отправилась работать, чтобы через год штурмовать театральные вузы еще раз. Но и на следующий год она вновь потерпела фиаско: в престижные учебные заведения ее вновь не приняли, но она прошла по конкурсу в студию при детском театре, куда принимали только москвичей.
После обучения она служила в этом театре 7 лет. И студенткой ГИТИСа Муравьева стала только в 30 лет.
Фото: Кадр фильма
В кино Муравьева пришла в начале 1970-х. В 1972-м вышел фильм «Страница жизни», а всего через два года зрители увидели «Чисто английское убийство», где Муравьева исполнила роль Сюзанны.
За несколько лет актриса снялась в 11 фильмах, в том числе оскароносном «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. 1970-е и 1980-е годы стали самыми продуктивными в кино для актрисы. В это время она появилась в своих самых известных картинах, которые знают все: «Мы, нижеподписавшиеся», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная».
Кстати, Муравьева долгое время стеснялась того, что исполнила роль мающейся в поисках жениха Нади Клюевой. «Когда кто-то только произносил название фильма, я покрывалась красными пятнами. Мне казалось, что фильм рассказывает о какой-то жизни насекомых, жизни конструкторского бюро. В то же время снимали и авторское кино. Но со временем я поняла, что и такие житейские фильмы любят», — признавалась она.
Фото: Kinopoisk.ru
Муравьева — коренная москвичка, спокойная и интеллигентная, а ей зачастую приходилось играть простушек, иногда и хамоватых. Но они принесли ей всесоюзную любовь. В редких интервью народная артистка говорила, что популярность ее персонажей — это заслуга их собственная.
«Я всего лишь актриса, которая должна уметь играть любые роли», — скромно говорит она.
Ирина Муравьева блистала не только на экране, но и на театральной сцене. Кстати, театр она считает делом всей жизни, а кино — занятием второстепенным. Актриса служила в Центральном детском театре, Театре им. Моссовета, Малом театре. Она выходила на сцену в десятках постановок («Максим в конце тысячелетия», «Женитьба», «Чайка», «Вишневый сад» и других).
Она не только блестящая актриса театра и кино, но и мастер озвучивания. Голосом Муравьевой говорят герои любимых мультфильмов.
Актриса всегда была находкой для режиссеров: талантливая, исполнительная, спокойная... «Я стеснительная, серьезная, тихая, спокойная, покладистая. Попросту «мышь под веником». И очень послушная. Вообще, женское счастье — в послушании. Это же удовольствие — за кем-то идти. Мне никогда не хотелось бежать, добиваться, потому что я ведомая, а не лидер», — говорила о себе Ирина Муравьева.
Фото: www.instagram.com/irina.muravieva
На вопрос, почему она такая таинственная, народная артистка спокойно отвечала: «У меня нет тайн. Просто я не люблю рассказывать о себе. Это настоящая мука».
Ирина Муравьева больше 40 лет прожила в браке с режиссером Леонидом Эйдлиным. У них есть сыновья Даниил и Евгений и два внука. В 2014 году супруг актрисы скончался, и Ирина Муравьева после потери близкого человека стала вести еще более замкнутый образ жизни.
Секретом счастья в жизни она называет правду. «Надо жить по правде. Не хватать звезд с неба. Жить каждый день и каждую минуту. Не надо прыгать через три ступеньки. Я играла такую в "Москва слезам не верит". Люда Свиридова говорила: "А я не привыкла счастье по кусочкам собирать, мне надо счастье все, разом". И что? Она осталась у разбитого корыта».
Фото: Starface
Фильмы с участием Ирины Муравьевой любят и смотрят несколько поколений зрителей. А сама она не любит свои киноработы. Актриса так и не смогла соотнести себя реальную с той, кого она видит на экране. «Когда только начали выходить мои фильмы и я впервые увидела себя на экране, мне казалось, что это не я. Это какое-то патологическое зрелище. Вы видите себя на пленке, и в это же время перед экраном сидите тоже вы. Это же раздвоение личности! Я уже не похожа на себя молодую. К этой молодой я уже не отношусь как к себе».
Еще до потери супруга актриса начала ходить в церковь, а после его ухода стала еще более воцерковленной. Она по-прежнему играет в театре, ездит с гастролями, но время вне работы предпочитает проводить только с семьей или вовсе в одиночестве.
Фото и видео: Genrietta Peryan, Natalya Loginova/ Global Look press, Instagram, Starface, кадры фильмов, Kinopoisk.ru