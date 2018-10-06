Инне Чуриковой — 75: лучшие роли легендарной российской актрисы

Одной из самых любимых зрителями актрис российского кинематографа Инне Чуриковой исполнилось 75 лет. Непосредственная, невероятная, смешная, трогательная, властная, пугающая и восхищающая... Инна Михайловна умеет сыграть самых разноплановых персонажей и при этом выглядеть естественно. Поздравляем актрису с юбилеем и предлагаем вспомнить ее самые яркие роли.