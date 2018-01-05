Идеальные формы, смелые ракурсы и минимум одежды: самые сексуальные образы Ирины Шейк
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Ирине Шейк 6 января исполнилось 32 года. Предлагаем вместо тысячи слов посмотреть на самые горячие фото супермодели.
Ирина Шайхлисламова родилась в городе Еманжелинске Челябинской области в семье шахтера и учительницы музыки. Карьеру Ирина начала в модельном агентстве «Светлана», потом победила в челябинском конкурсе красоты «Супермодель-2004». Дальше были контракты с мировыми брендами, съемки для журнала Sports Illustrated Swimsuit Edition (в 2011 году Ирина стала первой российской моделью, попавшей на обложку журнала), слава, успех и роман с одним из самых богатых футболистов мира Криштиану Роналду.
Пока все обсуждали отношения пары, слухи о нетрадиционной ориентации футболиста и прочие тонкости, Ирина Шейк успела превратить свое имя в бренд и стать суперпопулярной и успешной моделью.
Ирина снимается в откровенных фотосессиях, демонстрирует себя во всей красе на красных дорожках, а вот личную жизнь комментировать не любит. Впрочем, на таком уровне известности скрыть что-либо уже очень сложно. Этой весной Ирина Шейк родила дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера.
Впереди у Ирины масса планов по покорению мира, а больше фото супермодели — в нашей галерее.
Фото: globallookpress