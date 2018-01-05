Ирине Шейк 6 января исполнилось 32 года. Предлагаем вместо тысячи слов посмотреть на самые горячие фото супермодели.

Ирина Шайхлисламова родилась в городе Еманжелинске Челябинской области в семье шахтера и учительницы музыки. Карьеру Ирина начала в модельном агентстве «Светлана», потом победила в челябинском конкурсе красоты «Супермодель-2004». Дальше были контракты с мировыми брендами, съемки для журнала Sports Illustrated Swimsuit Edition (в 2011 году Ирина стала первой российской моделью, попавшей на обложку журнала), слава, успех и роман с одним из самых богатых футболистов мира Криштиану Роналду.

Пока все обсуждали отношения пары, слухи о нетрадиционной ориентации футболиста и прочие тонкости, Ирина Шейк успела превратить свое имя в бренд и стать суперпопулярной и успешной моделью.