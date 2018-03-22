Горячие кадры: звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых

Саша Грей успела стать ветераном порно к 23 (!) годам. О своем решении перестать сниматься в фильмах для взрослых она сообщила на своей странице в Facebook: «Я всегда старалась быть как можно более честной и открытой со своими поклонниками и зрителями. Стало совершенно очевидным, что мое время как исполнителя в фильмах для взрослых закончилось. Не беспокойтесь, я не обрела Иисуса. Одно лишь определенно: я с гордостью могу сказать, что ни о чем не сожалею, я на самом деле чувствую, что я достигла всего, что могла, как исполнитель».

В порноиндустрию Марина Энн Хэнцис (настоящее имя Саши) подалась не от плохой жизни, не из стремления к славе и деньгам. Она сама была большой любительницей кино для взрослых еще со школы, но, как правило, такие фильмы ее во всех смыслах не удовлетворяли. «Большинство фильмов категории XXX я нахожу скучными и не возбуждающими — ни физически, ни визуально. Я хочу стать той, кто удовлетворит фантазии каждого», — заявила она в одном из интервью.

Осталась ли Саша, показавшая в многочисленных порнофильмах самые разные способы достичь оргазм, заклейменной позором после завершения карьеры? Напротив, она стала еще более популярной. Грей написала несколько книг, в том числе автобиографию, выпустила арт-порноальбом «Neu Sex» со своими фотографиями, начала сотрудничать с модными брендами, была вокалисткой электро-индастриал-группы, сыграла главную роль в фильме «Девушка по вызову» знаменитого режиссера Стивена Содерберга, снялась в картине «Открытые окна» Начо Вигалондо вместе с Элайджей Вудом. Она гастролирует по миру с диджейскими сетами, раздает автографы и выпускает футболки с собственным изображением. В общем, жизнь у Саши кипит.

Ким Кардашьян