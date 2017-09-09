Сегодня американскому актеру, сценаристу и профессиональному боксеру Микки Рурку исполняется 65 лет.

В молодости Микки называли одним из самых талантливых актеров своего поколения и главным голливудским секс-символом. Он играл героев-любовников, святых, полицейских, отъявленных мерзавцев и отчаявшихся простых парней. В его карьере были как оглушительные взлеты, с номинациями на самые престижные кинопремии, так и провальные работы с худшими сценариями. Он часто отказывался от ролей, о чем потом очень жалел. Бросал кино и снова возвращался. Его актерская карьера хоть и была неровной, но зато незабываемой. Passion.ru сделал подборку самых лучших фильмов с участием Микки Рурка — «9 1/2 недель», «Город грехов», «Пьянь», «Франциск» и не только. Смотрите и голосуйте в опросе!