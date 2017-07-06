Эти знаменитости готовятся к рождению детей, которые вот-вот появятся на свет. Одни предпочитают не раскрывать подробности предстоящего важного события, а другие с удовольствием делятся своим счастьем и положительными эмоциями с окружающими. Для одних все происходит впервые, а кто-то станет мамой в четвертый раз!

Глафира Тарханова

Глафира Тарханова прославилась благодаря сериалу «Измены», в котором сыграла жену состоятельного бизнесмена. По сюжету, ее героиня хотела хотя бы что-нибудь в этой жизни сделать самостоятельно. Например, забеременеть и родить ребенка. У нее ничего не получалось, и это приводило ее в отчаяние. К счастью, в жизни самой актрисы таких проблем нет. Совсем скоро 33-летняя Глафира Тарханова станет мамой в четвертый раз! С мужем, актером Малого театра Алексеем Фаддеевым, она растит троих сыновей — девятилетнего Корнея, шестилетнего Ермолая и четырехлетнегоГордея. Ники Хилтон

Весной родит второго ребенка наследнику одной из богатейших семей миру Джеймсу Ротшильду наследница знаменитой имеприи Hilton Ники Хилтон. Радостную новость супруги недавно сообщили гостям во время вечеринки в честь 21-летия принцессы Греции Марии-Олимпии. Первенцу пары, дочери Лили Грейс Викторие 8 июля исполнился год. Юлия Ковальчук

Слухи о беременности Юлии Ковальчук появлялись не раз. В начале июля новость об интересном положении певицы подтвердила ее коллега по шоу «Взвешенные люди» и «Школе успеха Ковальчук», фитнес-инструктор Ирина Турчинская. Впрочем, позднее Турчинская заявила, что ничего подобного не говорила, а сами Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков пока комментарии о скором пополнении в семье не дают. Так что не будем торопить события. Никки Рид

Звезда «Сумерек» Никки Рид и Йен Сомерхолдер совершенно точно готовятся к рождению первенца и радость от предстоящего важного для их семьи события не скрывают. Актеры публикуют в Instagram очень трогательные кадры, на которых Никки демонстрирует округлившийся живот. «Привет, малыш. Я тебя знаю, потому что я тебя чувстую. Как же это возможно — так любить тебя уже сейчас? Я только знаю, что сильнее чувства у меня не было. Мы делили одно тело на двоих и уже многое пережили вместе. Мы так хотим с тобой поскорее встретиться. Любим. Твои родители», — вот так нежно Рид подписала один из снимков. Мария Кожевникова

Мария Кожевникова весной часто выходила в свет в объемных нарядах и спровоцировала слухи о беременности, которые в начале июня подтвердил источник из окружения актрисы. Мария и ее супруг, бизнесмен Евгений Васильев, мечтают о большой семье и сейчас очень рады, что скоро станут родителями в третий раз. У пары подрастают трехлетний сын Иван и двухлетний Максим. Риз Уизерспун

В конце июня в Сети начали бурно обсуждать беременность Риз Уизерспун. Папарацци несколько раз сфотографировали актрису, всегда поддерживающую себя в идеальной форме, с заметно округлившимся животом. Если слухи подтвердятся, то Риз скоро станет мамой в четвертый раз. У актрисы есть 17-летня дось Ава и 13-летний сын Дикон от экс-супруга, актера Райана Филлиппа, а также четырехлетний сын Теннесси от нынешнего мужа, голливудского агента Джима Тота. Рита Дакота

Выпускники «Фабрики звезд» Рита Дакота и Влад Соколовский признают, что их доставли вопросами о том, когда же они станут родителями. Ребята поженились два года назад, и с тех пор их не раз спрашивали, чего же они собственно тянут. Наконец Рита сообщила, что ждет первенца, при этом не собирается отказываться от сексуальных нарядов, подчеркивающих ее фигуру и округлившийся живот, и вечеринок: «Единственная разница между мной и моими небеременными друзьями лишь в том, что, танцуя в бич-клабе в бассейне под Соломуна, я попиваю безалкогольный мохито, а они - обычный. Все!». Серена Уильямс