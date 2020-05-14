От юной красавицы до шикарной супермодели: как менялась Наоми Кэмпбелл на протяжении 35 лет

Легендарной супермодели 90-х Наоми Кэмпбелл 22 мая исполнится 50 лет. Она ворвалась в мир моды, когда ей было всего пятнадцать, и в итоге из юной красавицы с точеной фигурой превратилась в роскошную женщину и одну из самых успешных моделей всех времен. Она до сих пор выходит на подиум, снимается в эффектных фотосессиях и продолжает покорять новых поклонников. Предлагаем посмотреть, как Наоми менялась на протяжении 35 лет.