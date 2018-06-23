Эволюция Кончиты Вурст: как с годами менялась внешность эпатажного победителя «Евровидения-2014»

Сегодня в 00:00Эволюция Кончиты Вурст: как с годами менялась внешность эпатажного победителя «Евровидения-2014»КомментарииАвстрийский певец, которого называют бородатой леди, Кончита Вурст, в 2014 году стал победителем международного песенного конкурса «Евровидение». В апреле Томас Нойвирт (настоящее имя артиста) объявил о том, что он уже много лет ВИЧ-положителен. Болезнь, по словам певца, совершенно не мешает ему вести активный образ жизни и продолжать музыкальную карьеру. Недавно Кончита кардинально поменяла имидж, отрезав волосы и став блондинкой. Мы предлагаем вспомнить, как менялась внешность Вурст на протяжении нескольких лет — от самого детства до настоящего момента. Текст: Роман СтрастныйФото: eastnewsВидео: Екатерина Худякова / Passion.ruТегиКончита ВурстЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...Новости партнеровО чем говорятЭто интересноГороскопЗагрузка...