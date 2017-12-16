Эти известные девушки не только пошли по стопам своих знаменитых отцов в карьере, гордо носят их фамилии и поддерживают близкие отношения с ними, но и являются практически их копиями внешне!

Елизавета и Михаил Боярские

Дочь знаменитого Д’Артаньяна Михаила Боярского, как и папа, решила стать актрисой. Сначала Елизавета, правда, поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, но потом поняла, что учиться ей совсем неинтересно. В итоге Боярская выбрала театральный вуз и стала актрисой театра и кино. Одной из первых значимых киноработ для нее была роль Веры в фильме Аллы Суриковой «Вы не оставите меня», где она сыграла вместе со своим отцом Михаилом Боярским. Популярность и широкую известность Елизавете Боярской принесли роли в картине Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение» и сериале Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского». Надежда и Никита Михалковы

Надежда Михалкова — настоящая папина дочка. Она с самого детства снималась в папиных фильмах, вместе с ним получала премию «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем» и так внешне похожа на отца, что сходства становятся поводом для шуток — стоит Наде приклеить накладные усы, и она превращается в точную копию Никиты Сергеевича Михалкова. Надежда снималась в сериалах, фильмах Никиты Михалкова и экс-супруга Резо Гигинеишвили, а недавно решила сама попробовать себя в качестве режиссера. Режиссерским дебютом актрисы стал хоррор «Проигранное место» по сценарию драматургов братьев Пресняковых, к съемкам которого она приступила этим летом. Александра и Марк Захаровы

Александра Захарова болше тридцати лет является ведущей актрисой театра «Ленком», которым руководит ее отец, режиссер Марк Анатольевич Захаров. Правда, Марк Анатольевич долго проверял дочь на прочность. По признанию актрисы, первые 10 лет работы в театре она провела в массовке и не получила от отца ни одной главной роли. Начиналось все с того, что Александра ходила на спектакли папы будучи школьницей и еще тогода определилась с будущей профессией. Сам Захаров в интервью журналу «Караван Историй. Коллекция» так вспомнил день появления дочери на свет: «Не забуду, как в роддоме мне передали сверточек, я заглянул в него и понял — мое творение. Событие отпечаталось в мозгу словно выбитое золотыми гвоздями». Вот такие трогательные отношения. Алиса и Геннадий Хазановы

Алиса Хазанова окончила Московское хореографическое училище и Московскую Академию хореографии, занималась современными танцами и восемь лет была артисткой балета Большого театра. После травмы колена Алиса увлеклась кино и театром. Сейчас дочь Геннадия Хазанова играет в театрах «Практика» и «Политеатр», является одной из самых успешных российских актрис, а в конце октября она представила свой режиссерский дебют — драму «Осколки», в которой исполнила одну из главных ролей. Юлия и Владимир Меньшовы