К некоторым знаменитостям слава и успех пришли после тридцати, сорока и даже пятидесяти лет. Некоторые спокойно ждали своего звездного часа, а некоторые успели впасть в отчаяние и перестали верить в себя. Каждая из этих историй по-своему удивительна.

Елена Летучая

Елена Летучая работала финансистом в «Газпроме» и в дирекции по обслуживанию пассажиров Северной железной дороги РЖД. После тридцати она решила круто поменять свою жизнь и, окончив школу телевидения «Останкино», начала покорять телевидение и мир шоу-бизнеса. Телезвездой эта эффектная блондинка стала благодаря популярному шоу «Ревизорро». Лена раздает интервью, выходит на красные дорожки и получает тысячи комплиментов от поклонников, в ее Instagram более миллиона подписчиков, для многих она является иконой стиля и ролевой моделью. Сейчас Летучая абсолютно довольна тем, что когда-то не побоялась начать все заново в том возрасте, когда многие боятся перемен. По словам телеведущей, на смену профессии она решилась, потому что работа не приносила ей радости. Джоан Роулинг

У Джоан Роулинг была маленькая дочь, которую ей предстояло растить одной, старая пишущая машинка и богатое воображение. В итоге ей удалось написать одну из самых успешных франшиз в истории — благодаря книгам о Гарри Поттере Роулинг к 34 годам превратилась из секретарши-переводчицы в мультимиллионершу и одну из самых успешных писательниц в истории. Алан Рикман

Алан Рикман играл в театре и безуспешно пытался пробиться в шоу-бизнесе. Он не делал ставку на актерскую карьеру. Вместе с друзьями он открыл студию графического дизайна, подрабатывал помощником костюмера в театре. Когда продюсер Джоэл Силвер увидел его в одном из спектаклей и пригласил на роль в «Крепком орешке», Рикману было за сорок. Настоящую славу ему принесла роль профессора Снейпа в фильмах о Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг. Ким Кэттролл

Ким Кэттролл с пятнадцати лет училась актерскому мастерству: посещала лекции в Лондонской академии музыкального и драматического искусства, затем окончила Американскую академию театрального искусства, играла на сцене, снималась во второстепенных ролях в сериалах и не самых громких фильмах. В сорок один год Кэттролл пришла на кастинг сериала «Секс в большом городе», роль в котором прославила ее на весь мир и сделала зведой. Майкл Фассбендер

Этот ирландский горячий актер долго оставался в тени своих более успешных коллег. Вывел карьеру Майкла Фассбендера, которому к тому времени было за тридцать, фильм «300 спартанцев». Кристоф Вальц

Имя Кристофа Вальца было неизвестно широкой публике, пока в 53 года он не прославился на весь мир, сыграв в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Режиссер долго искал актера, который сыграл бы расчетливого офицера СС, пересмотрел кучу видеозаписей, забраковал многих известных актеров... В итоге Вальц прекрасно справился с ролью и на шестом десятке, после премьеры картины, проснулся знаменитостью. Коко Шанель

Габриель Шанель работала продавцом в магазине одежды, а в свободное время выступала в кабаре. Благодаря романам с обеспеченными и щедрыми мужчинами она смогла открыть собственный магазин в Париже, а затем шляпное ателье. К тридцати годам Габриель основала собственный Дом моды в Довиле. Однако из-за Первой мировой войны от моды пришлось отвлечься. Настоящей законодательницей моды с клиентами по всему миру глава Дома Chanel стала ближе к сорока. В 38 Шанель представила легендарные духи Chanel № 5, а в 43 — свое знаменитое маленькое черное платье. Питер Динклэйдж

Обаятельный и талантливый американский актер Питер Динклэйдж не только финансово обогатился и показал всю глубину своего таланта благодаря роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов», но и заработал нечто не менее важное — признание и уважение. Дело в том, что Питер родился с наследственным заболеванием, ахондроплазией, приводящей к карликовости. Его рост cоставляет 135 сантиметров, так что в кино ему долгие годы предлагали роли магов, гномов и прочих сказочных персонажей с накладной бородой и в глуповатых костюмах. Он упорно от подобных предложений отказывался, отдавая предпочтение малооплачиваемой работе в арт-хаусных лентах. В итоге слава пришла к Динкэйджу, когда ему было за сорок. Джессика Чейстейн

Джессика Честейн пробовала себя в театре и играла небольшие роли в сериалах. Прославилась актриса в 2011 году, когда ей было 34, а на экраны вышло сразу пять успешных проектов с ее участием. Более того, за роль в сериале «Прислуга» она была номинирована на «Оскар» за роль второго плана. Сама Честейн считает, что долго не могла пробиться в кинобизнесе из-за своей не слишком современной внешности и ярко-рыжих волос. Харрисон Форд

Харрисон Форд с детства мечтал стать актером, но после постоянных отказов на киностудиях, где ему сообщили о том, что таланта у него нет, он подался в плотники. Форд помогал группе The Doors с концертным оборудованием, ремонтировал офис Фрэнсиса Форда Копполы и однажды попался на глаза Джорджу Лукасу. Режиссер пригласил 35-летнего актера-неудачника на роль Хана Соло в «Звездных войнах». В результате роль сделала Харрисона Форда культовым актером, а кинокарьера вчерашнего плотника резко пошла в гору. Сильвестр Сталлоне

В тридцать лет Сильвестр Сталлоне был на грани нищеты и уже успел поработать ради денег в порноиндустрии. Он не сдавался: написал сценарий фильма «Рокки» и продал его с условием, что сам сыграет главную роль. Картина стала хитом, получила десять номинаций на «Оскар», а Сталлоне превратился из бывшего порноактера, утопавшего в долгах, в крупнейшую звезду боевиков. Уолт Дисней