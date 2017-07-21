В английском языке есть такое определение MILF, от Mother I'd Like to Fornicate — мама, которую я бы хотел соблазнить. Героини нашей подборки полностью подходят под это определение.

Хайди Клум

Хайди Клум — вечно молодая и сексуальная улыбчивая блондинка, которая, кажется, не постареет и не станет менее энергичной никогда. Немецкая супермодель недавно отметила 44-летие, растит четверых детей и встречается с парнем, который ее на 13 лет моложе, снимается в рекламе нижнего белья и может себе позволить прийти на вручение модной премии платье с декольте до талии. Ким Кардашьян

Едва ли что-то или кто-то сможет заставить Ким Кардашьян демонстрировать свою сексуальность и пышные формы более сдержанно. Родив сына Сейнта и дочь Норт, супруга рэпера Канье Уэста стала даже больше оголяться на публике — чтобы все видели, в какой она прекрасной форме после рождения двоих детей. Меган Фокс

Меган Фокс уверяет, что главным в жизни для нее являются муж Брайан Остин Грин и сыновья — четырехлетний Ноа, трехлетний Бодхи и десятимесячный Джорни, с которыми она гуляет по Лос-Анджелесу в растянутых футболках. Поклонники знают ее другой, и Меган вовсе не против подыграть: недавно многодетная мамочка снялась в такой откровенной рекламной кампании дерзкого сексуального белья, что многие ее фанаты, наверное, до сих пор не могут спокойно спать. Ферги

Экс-солистка Black Eyed Peas Ферги в прошлом году выпустила провокационный клип на песню «M.I.L.F. $» (от Mother I'd Like to Fornicate — мама, которую я бы хотел соблазнить), в котором пригласила сняться известных сексуальных мам, в том числе и Ким Кардашьян. В ролике полуголые певицы и модели кормят детей грудью и поливают себя молоком. «Я хотела сказать о расширении возможностей женщин, которые делают все это. У них есть карьера, семья, и они до сих пор находят время, чтобы заботиться о себе и чувствовать себя сексуально», — объяснила идею клипа 42-летняя певица и мама сына Эксля, которому в августе исполнится четыре года. Дженнифер Лопес