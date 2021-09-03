Два развода, тяжелая болезнь и перерыв в карьере: как сейчас живет и выглядит Аврил Лавин
27 сентября 2021 года Аврил Лавин исполнится 37 лет. За годы на большой сцене она выпустила 6 дисков, снялась в нескольких фильмах, получила множество престижных музыкальных наград. Были в ее жизни и трудные моменты, с которыми она успешно справилась.
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Фото: face to face/ Global Look press
Талантливая непоседа
Аврил Лавин родилась в многодетной семье рабочих. Необычное имя (в переводе с французского — «апрель», — прим. ред.) ей выбрал отец. Впервые задатки артистки будущая знаменитость продемонстрировала, едва научившись говорить. Девочка постоянно напевала что-то, и вскоре мать стала брать с собой 2-летнюю малышку петь в церковном хоре.
Девочка не любила учиться, часто за непослушание она оказывалась за дверью класса. Но родители почти не обращали на это внимание и не ругали дочь, они всеми силами старались поддержать ее в творчестве и стремились развить ее талант.
В подростковом возрасте Аврил Лавин стала ходить в караоке в компании отца и матери, а вскоре отец подарил ей первый микрофон, гитары и другие инструменты и соорудил для нее студию в подвале дома.
В то время Аврил любила музыку в стиле кантри, а ее кумирами были Шанайя Твейн, Гарт Брукс и другие известные артисты, с чьими песнями она выступала на ярмарках в своем небольшом городке Напани.
Еще будучи школьницей Лавин написала свою первую песню. В композиции Can’t stop thinking about you юная артистка рассказала о первой любви.
Маленький шаг к большой мечте
Аврил рано поняла, что видит себя только артисткой и шла к своей цели. Она участвовала в разных творческих конкурсах, на многих побеждала. А в 1998 году она стала лучшей в конкурсе, который проводила известная радиостанция. Победительнице выпал шанс спеть со своим кумиром Шанайей Твейн. После совместного номера девушка заявила артистке, что непременно добьется успеха.
После начинающая певица стала сотрудничать с любительским театром Lennox. И тогда ее заметил певец в стиле фолк Стивен Мэдд. Он пригласил девушку принять участие в записи его песне Touch the sky. Мэдд высоко оценил талант юной Аврил и еще дважды записывал с ней дуэты.
В 17 лет Лавин была уже, как говорится, широко известной в узких кругах. Долгое время она выступала в небольших программах с кавер-версиями хитов разных времен. Однажды, во время выступления в книжном магазине, голос девушки привлек внимание Клиффа Фабри. Вскоре он стал ее первым менеджером. Фарби рассылал непрофессиональные записи певицы продюсерам, которые потенциально могли бы взяться за раскрутку. Последовала череда знакомств.
Менеджеры крупной звукозаписывающей компании Arista Records заметили Аврил Лавин, когда та приехала в Нью-Йорк. Эта встреча, определившая ее дальнейшую судьбу, состоялась в начале 2000-х.
Первый миллионный контракт
Аврил пела перед представителями компании всего 15 минут. Но этого времени было достаточно, чтобы заполучить первый серьезный контракт — и на огромную сумму. В Arista Records начинающей артистке предложили 1,25 млн долларов за два диска.
Лавин тогда еще училась в школе, но открывшиеся ей перспективы окончательно поставили крест на учебе. Певица бросила школу и улетела в мир музыки с головой. Позже она вспоминала, что родители ее поддержали, так как знали, насколько важные события происходят в жизни их дочери.
Первый альбом Let Go, вышедший в 2002-м, взлетел до второй строчки рейтинга Billboard 200, а к концу года сделал ее самой продаваемой певицей и самой молодой исполнительницей, оказавшейся на вершине UK Albums Chart.
Одна из самых популярных песен диска — Complicated — стала невероятно популярной и ее сделали треком популярного молодежного сериала «Бухта Доусона». А за видео к песне Аврил наградили призом как лучшую начинающую артистку.
Композиция также получила премии:
- Четыре награды «Джуно» (престижная канадская музыкальная премия).
- Награду World Music Awards («Самый продаваемый канадский исполнитель»).
- 8 номинаций «Грэмми».
Успех был настолько стремительным, что всего через год портреты канадской певицы начали появляться на обложках глянца.
Головокружительный взлет
Всего за несколько лет Аврил Лавин сделала такой рывок в творчестве, что она стала не только сама исполнять свои песни, но и делиться хитами с коллегами. Так, Келли Кларксон получила песню Brakeaway, написанную еще для дебютного альбома канадки. Аврил стали приглашать озвучивать мультфильмы и писать песню для них («Губка Боб Квадратные Штаны», «Дневники принцессы — 2»).
Второй альбом увидел свет через два года после дебютного и повторил его успех, взобравшись на первые строчки хит-парадов. Первое мировое турне Аврил длилось два года (2004-2006), на концертах рокерши побывали жители почти всех континентов.
В 2004-м успехи Аврил отметили двумя наградами World Music Awards.
В следующие несколько лет Лавин только набирала скорости покорения шоу-бизнеса. Она выступила на закрытии зимней Олимпиады в Турине с песней Who knows, написала саундтрек к фильму «Эрагон» по заказу кинокомпании Fox Entertainment, отправилась во второй тур, выпустила композицию, которую назвали лучшей в десятилетии (Girlfriend), попала на 8-е место рейтинга Forbes «20 самых богатых звезд моложе 25 лет».
В этот успешный творческий период Аврил собирала награды всех премий, в которых получала номинации.
В 2007 году певица испробовала себя в новом амплуа: она в сотрудничестве с известными художниками выпустила два комикса, чем завоевала еще большую молодежную аудиторию.
Из музыки — в кино
Аврил Лавин никогда не скрывала, что хотела бы сниматься в художественных фильмах, а не только в клипах. И у нее появилась такая возможность. Дебют на большом экране состоялся в 2004 году в фильме «Держись до конца». Правда, роль ей досталась эпизодическая.
Впоследствии певица специально выбирала для себя неглавных персонажей, чтобы надолго не отвлекаться от музыки.
Одним из первых киноучителей Аврил стал Ричард Гир, с которым она снялась в фильме «Паства». Между дублями знаменитый актер учил свою неопытную коллегу азам мастерства.
Фото: Kinopoisk.ru
В том же 2005 году Аврил пригласили сниматься в фильм «Нация фастфуда». По сюжету ее героиня мечтает освободить коров, которых должны отправить на бойню. Фильм попал на Международный кинофестиваль в Каннах, певица и актриса присутствовала на премьере.
Первая свадьба, первый развод
2005-й стал особенным годом для Аврил Лавин и в личном плане. В июне певица отправилась в Венецию со своим давним бойфрендом, солистом группы Sum 41 Дериком Уибли. Там он сделал ей предложение.
Через год Аврил и Дерек поженились в присутствии сотни гостей. Для церемонии невеста выбрала платье Веры Вонг, чем немало удивила поклонников. Фанаты были уверены, что Лавин пойдет под венец в готическом наряде. Долгое время певица придерживалась мальчишеского стиля в одежде — носила майки на лямках, галстуки, при этом не теряя своей женственности. После она перешла на более мрачный стиль.
Но Аврил призналась, что всегда мечтала о классической свадьбе, где бы она появилась в пышном белом платье. «Больше всего с годами я не хотела бы задаваться вопросом, почему я так нелепо выглядела в самый важный день», — так объясняла она выбор классического наряда.
Певица долгое время молчала о том, что ее супруг на момент их знакомства (а знала она его с 17 лет) прочно сидел на запрещенных веществах. Но Аврил, категорически неприемлющая подобные «увлечения», поставила ультиматум — или она или наркотики.
Но, похоже, ее условия не повлияли на избранника. И через 7 месяцев в семье разгорелся первый скандал. Она вновь попросила Дерека избавиться от пагубной привычки. Но он не прислушался. В итоге через три с небольшим года после свадьбы Аврил подала на развод.
«Я благодарна тому времени, что мы были вместе, мы остаемся друзьями. Я лучшее, что было в его жизни», — говорила певица.
Суды из-за плагиата
Несколько раз забытые публикой артисты пытались вернуть себе былую славу за счет имени Аврил Лавин. Однажды группы The Rubinoos подала иск, где заявила, что певица украла строки из их песни 1979 года для своего супрехита Girlfriend. Представители Аврил сумели доказать в суде, что подобные «модные» слова встречаются во многих песнях о любви, а композиция истцов появилась задолго до рождения Лавин и вообще хитом не была, соответственно, Аврил ее попросту не слышала.
После автор песен Шанталь Кревязюк заявила, что Аврил присвоила себе чужую песню, показав себя с омерзительной стороны. Но и в этот раз Лавин отстояла свое имя, доказав, что песню она сочинила с другим автором. Кревязюк пришлось извиниться.
Обвинения в плагиате в адрес певицы появлялись не раз, но заканчивались ничем. Последующие годы Аврил много и успешно работала: сотрудничала с компанией Disney, Тимом Бертоном, Рианной, пела на зимней Олимпиаде в Ванкувере.
Вторая свадьба — и снова развод
После разрыва с Дериком Уилби у Аврил Лавин был роман с манекенщиком Броди Дженнером, сыном Линды Томпсон и Брюса Дженнера. Их отношения завершились весной 2012 года.
В это же время Аврил стала встречаться с солистом известной группы Nickelback Чедом Крюгером. Влюбленные записали несколько дуэтов.
Свадьба певцов состоялась в июле 2013 года, в День Канады. Но и этот брак, который для Крюгера стал первым, для Лавин оказался таким же скоротечным, как и предыдущий. Пара развелась через два года после свадьбы.
Фото: East News
После второго развода бойфрендом певица стала встречаться с Райаном Карберой, а затем — с продюсером Джонатаном Ротемом. После у Аврил начался роман с сыном миллиардера Файеза Сарофима Филиппом. Эти отношения Аврил продлились чуть больше года. О разрыве Лавин с избранником сообщало издание US Weekly. Причины расставания бывшие влюбленные разглашать не стали.
Все время их романа к Аврил и Филиппу было приковано повышенное внимание общественности. папарацци преследовали по пятам — на прогулках, во время шопинга, в ресторанах.
У каждого из влюбленных за плечами было по два брака. Причем, Филипп Сарофим в первый раз женился на дочери богача, а после развелся и взял в жены свою бывшую тещу.
В последнее время Аврил Лавин встречается с рок-музыкантом Модом Саном. Они уже выпустили несколько совместных композиций и видео. Пара появляется на светских тусовках и строит большие совместные планы. Кстати, с Модом Аврил Лавин смотрится и звучит лучше, чем с любых из своих бывших мужчин. Они оба экстравагантно выглядят и поют в одном стиле.
Страшный диагноз и проблемы со здоровьем
Весной 2015 года Аврил Лавин в интервью журналу People рассказала о своем тяжелом недуге — болезни Лайма. Певица заболела после укуса клеща. Из-за болезни Аврил вынуждена была покинуть сцену на несколько лет. Впрочем, пока она не появлялась на публике, писать песни Лавин не переставала.
После нескольких лет борьбы с инфекционным заболеванием, певица дала интервью изданию Billboard, в котором рассказала, что чувствовала себя настолько плохо, что два года ждала смерти. Мало того, что ей долго не могли поставить верный диагноз, так после еще и назначили неверное лечение.
Но все же она сумела побороть болезнь, от которой в разное время страдали многие знаменитости:
- Джастин Бибер
- Иоланда и Белла Хадид
- Эшли Олсен
- Алек Болдуин
- Келли Осборн
- Бен Стиллер
Аврил так долго избегала публичности из-за проблем со здоровьем, что в Сети поползли слухи о том, что она на самом деле умерла, а на публике вместо нее появляется двойник. Подобные истории давно гуляли в интернете — с 2003 года. Причем, слухам положила начало сама певица, которая в юности и в самом деле иногда пользовалась услугами двойника.
Но, устав от подобных домыслов, Аврил Лавин прокомментировала нелепые предположения. «Многие думают, что я — не я, это так странно! С чего это взяли?» — цитировало артистку издание NME.
Возвращение на сцену
После выздоровления Аврил порадовала фанатов анонсом нового альбома и выходом нескольких синглов.
В апреля 2020-го Лавин выпустила новую версию композиции Warrior из своего шестого альбома и выпустила его как сингл We Are Warriorsruen. Прибыль она направила в фонд Project HOPEruen.
В том же году певица журналу American Songwriterruen певица рассказала, что хочет записать новую музыку в 2021-м и начать работу над новым диском.
В июне 2021 года Аврил Лавин пришла в TikTok. И в первые же сутки на ее аккаунт подписались миллион человек, сообщало издание Esquire.
Первой ее публикацией стал ролик на трек Sk8er Boi 2002 года. В видео Аврил выглядит так же, как и почти 20 лет назад. В ролике снялся известный скейтер Тони Хоук.
Вообще поклонники удивляются, как артистка так долго сохраняет молодость, красоту и моложавость. Аврил выглядит практически так же как и на заре своей карьеры. Но, похоже, в ближайшие десятилетия талантливая певица еще не раз даст повод фанатам говорить о себе в превосходной степени.
Фото и видео: Instagram, face to face, ImagePressAgency/face to face, Billy Bennight, Angel Marchini, wiese/face to face, Bill Shettle, Marcel Thomas, Igor Vidyashev/ ZUMAPRESS.COM, Nancy Kaszerman, bc4, Cinetext/Distler, Ricky Fitchett, East News, VEVO, Avril Lavigne