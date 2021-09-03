Два развода, тяжелая болезнь и перерыв в карьере: как сейчас живет и выглядит Аврил Лавин

Талантливая непоседа

Аврил Лавин родилась в многодетной семье рабочих. Необычное имя (в переводе с французского — «апрель», — прим. ред.) ей выбрал отец. Впервые задатки артистки будущая знаменитость продемонстрировала, едва научившись говорить. Девочка постоянно напевала что-то, и вскоре мать стала брать с собой 2-летнюю малышку петь в церковном хоре.

Девочка не любила учиться, часто за непослушание она оказывалась за дверью класса. Но родители почти не обращали на это внимание и не ругали дочь, они всеми силами старались поддержать ее в творчестве и стремились развить ее талант.

В подростковом возрасте Аврил Лавин стала ходить в караоке в компании отца и матери, а вскоре отец подарил ей первый микрофон, гитары и другие инструменты и соорудил для нее студию в подвале дома.

В то время Аврил любила музыку в стиле кантри, а ее кумирами были Шанайя Твейн, Гарт Брукс и другие известные артисты, с чьими песнями она выступала на ярмарках в своем небольшом городке Напани.

Еще будучи школьницей Лавин написала свою первую песню. В композиции Can’t stop thinking about you юная артистка рассказала о первой любви.

Маленький шаг к большой мечте

Аврил рано поняла, что видит себя только артисткой и шла к своей цели. Она участвовала в разных творческих конкурсах, на многих побеждала. А в 1998 году она стала лучшей в конкурсе, который проводила известная радиостанция. Победительнице выпал шанс спеть со своим кумиром Шанайей Твейн. После совместного номера девушка заявила артистке, что непременно добьется успеха.

После начинающая певица стала сотрудничать с любительским театром Lennox. И тогда ее заметил певец в стиле фолк Стивен Мэдд. Он пригласил девушку принять участие в записи его песне Touch the sky. Мэдд высоко оценил талант юной Аврил и еще дважды записывал с ней дуэты.

В 17 лет Лавин была уже, как говорится, широко известной в узких кругах. Долгое время она выступала в небольших программах с кавер-версиями хитов разных времен. Однажды, во время выступления в книжном магазине, голос девушки привлек внимание Клиффа Фабри. Вскоре он стал ее первым менеджером. Фарби рассылал непрофессиональные записи певицы продюсерам, которые потенциально могли бы взяться за раскрутку. Последовала череда знакомств.

Менеджеры крупной звукозаписывающей компании Arista Records заметили Аврил Лавин, когда та приехала в Нью-Йорк. Эта встреча, определившая ее дальнейшую судьбу, состоялась в начале 2000-х.