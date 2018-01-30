Что стало с участниками популярной в 90-е группы Backstreet Boys
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Самая коммерчески успешная подростковая вокальная команда всех времен Backstreet Boys, продавшая 130 миллионов экземпляров своих записей, 9 альбомов которой стартовали в первой десятке хит-парада альбомов в США, весной отметит четвертьвековой юбилей. В 90-х девушки по всему миру сходили по этим парням с ума, во время концертов закидывали сцену нижним бельем и готовы были на все за свидание с одним из этих сладкоголосых симпатяг, поющих о любви с обязательными fire и desire в текстах. За 25 лет парни успели пережениться, подлечиться в клиниках от пагубных зависимостей и продолжают по-прежнему выступать вместе. Как они изменились и выглядят сейчас?