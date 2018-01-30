Самая коммерчески успешная подростковая вокальная команда всех времен Backstreet Boys, продавшая 130 миллионов экземпляров своих записей, 9 альбомов которой стартовали в первой десятке хит-парада альбомов в США, весной отметит четвертьвековой юбилей. В 90-х девушки по всему миру сходили по этим парням с ума, во время концертов закидывали сцену нижним бельем и готовы были на все за свидание с одним из этих сладкоголосых симпатяг, поющих о любви с обязательными fire и desire в текстах. За 25 лет парни успели пережениться, подлечиться в клиниках от пагубных зависимостей и продолжают по-прежнему выступать вместе. Как они изменились и выглядят сейчас?

Ник Картер

Самый молодой участник группы, голубоглазый блондин Ник Картер в Backstreet Boys занял роль главного красавчика. Он постоянно входил в списки самых сексуальных и красивых мужчин планеты, а плакаты с его изображением висели на стенах девичьих спален. Ник пришел в группу, когда ему было всего 13 лет, так что испытание славой далось ему особенно нелегко. Став богатым и знаменитым, Картер кутил покруче отвязных рокеров — встречался с моделями Playboy, скандальной блондинкой Пэрис Хилтон, певицами и актрисами, отрывался на вечеринках, злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Разгульный образ жизни довел певца до клиники, где ему поставили диагноз «кардиомиопатия». Осознав, что жизнь — это не бесконечная вечеринка, Ник Картер сбавил темп, написал автобиографическую книгу Facing the Music and Living to Talk About It, в которой дал советы тем, кто борется с пагубными зависимостями, и женился на актрисе фитнес-тренере Лорен Китт, пару лет назад родившей ему сына Одина. В итоге Картер стал образцовым семьянином, регулярно занимается в спортзале и после концертов с Backstreet Boys теперь спешит домой, а не на афтапати. Кевин Скотт Ричардсон

Самый старший участник группы Кевин Скотт Ричардсон ушел из Backstreet Boys в 2006 году, участвовал в знаменитом бродвейском мюзикле «Чикаго», занимался на курсах актерского мастерства, играл в театре. Он также снялся в нескольких фильмах, работал продюсером, моделью... и в конце концов вернулся в Backstreet Boys. Вот уже более полувека Кевин вместе с танцовщицей и актрисой Кристин Кэй Уиллитс, с которой обручился в 2000 году после восьми лет отношений. У супругов подрастают сыновья Мейсон и Максвелл. Брайан Литтрелл

Наверное, мало кто знает, что во время концертов Backstreet Boys Брайан Литтрелл буквально рисковал своей жизнью. Дело в том, что у Брайана был врожденный порок сердца, и такие нагрузки, как многочасовые шоу с танцами и песнями, были ему попросту противопоказаны. Кроме того, менеджмент группы не раз откладывал необходимую ему операцию — на перерывы не было времени. Позднее Литтрелл признался, что в то время был напуган и огорчен. а также заявил, что его «не считали человеком». Операцию он в итоге сделал по настоянию своей супруги, актрисы и модели Лиэнн Уоллес, родившей ему сына Бэйли. Помимо участия в Backstreet Boys Брайан Литтрелл занимается сольной карьерой в жанре современной христианской музыки. За свои успехи певец благодарит Бога и считает, что успешная карьера в группе была дана ему как возможность достучаться до сердец огромного количества людей и рассказать им о своей вере. Возможно, именно благодаря вере Брайана в его жизни не случилось страшной трагедии. 11 сентября 2001 года его жена Лиэнн должна была лететь на самолете Бостон — Лос-Анджелес, атаковавшем северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, но отменила поездку за день до вылета. Эй Джей Маклин

Эй Джей Маклин — тот самый парень из Backstreet Boys в татуировках, странных шапках и с сережками в ушах. Эй Джей давно параллельно с участием в группе занимается сольным творчеством, выпускает не слишком успешные альбомы и дает концерты. На пике успеха Backstreet Boys он начал страдать от депрессии и алкогольной зависимости. Потом в его жизни появились наркотики, отношения с другими членами группы становились все хуже, и Маклин отправился на лечение в реабилитационный центр. С помощью специалистов Эй Джей справился с пагубными зависимостями, исповедовался в грехах прошлого в шоу популярной американской телеведущей Опры Уинфри и женился на визажисте Рошель Каридис. У супругов есть пятилетняя дочь Эйва, а весной прошлого года родилась вторая дочь Лирик.

Хауи Дороу

А вот Хауи Дороу на пике популярности Backstreet Boys не пускался во все тяжкие и не растрачивал себя на вредные привычки и вечеринки. Еще в 90-х он вместе с братом Джоном основал компанию Sweet D, которая занимается строительством недвижимости. Также Хауи основал продюсерскую компанию Howie Dorough Music. Как и остальные участники группы, он занимается сольной карьерой и в 2011 году выступал на разогреве у Бритни Спирс во время ее тура Femme Fatale в Южной Америке. Дороу женат на брокере по операциям с недвижимостью Ли Бониелло, родившей ему сыновей Хоука и Холдена.