Самая коммерчески успешная подростковая вокальная команда всех времен Backstreet Boys, продавшая 130 миллионов экземпляров своих записей, 9 альбомов которой стартовали в первой десятке хит-парада альбомов в США, весной отметит четвертьвековой юбилей. В 90-х девушки по всему миру сходили по этим парням с ума, во время концертов закидывали сцену нижним бельем и готовы были на все за свидание с одним из этих сладкоголосых симпатяг, поющих о любви с обязательными fire и desire в текстах. За 25 лет парни успели пережениться, подлечиться в клиниках от пагубных зависимостей и продолжают по-прежнему выступать вместе. Как они изменились и выглядят сейчас?

Ник Картер

Самый молодой участник группы, голубоглазый блондин Ник Картер в Backstreet Boys занял роль главного красавчика. Он постоянно входил в списки самых сексуальных и красивых мужчин планеты, а плакаты с его изображением висели на стенах девичьих спален. Ник пришел в группу, когда ему было всего 13 лет, так что испытание славой далось ему особенно нелегко. Став богатым и знаменитым, Картер кутил покруче отвязных рокеров — встречался с моделями Playboy, скандальной блондинкой Пэрис Хилтон, певицами и актрисами, отрывался на вечеринках, злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Разгульный образ жизни довел певца до клиники, где ему поставили диагноз «кардиомиопатия».

Осознав, что жизнь — это не бесконечная вечеринка, Ник Картер сбавил темп, написал автобиографическую книгу Facing the Music and Living to Talk About It, в которой дал советы тем, кто борется с пагубными зависимостями, и женился на актрисе фитнес-тренере Лорен Китт, пару лет назад родившей ему сына Одина. В итоге Картер стал образцовым семьянином, регулярно занимается в спортзале и после концертов с Backstreet Boys теперь спешит домой, а не на афтапати.

Кевин Скотт Ричардсон