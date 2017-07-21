Одни звезды решают запеть от переизбытка чувств, другие хотят воплотить юношеские мечты, кто-то терзает микрофон ради высоких гонораров. Получается не у всех удачно, но упорные в своем стремлении к популярности и успеху знаменитости продолжают выжимать из семи нот, что могут.

Ольга Бузова Ольга Бузова начала музыкальную карьеру после развода. Все свои переживания, связанные с расставанием с футболистом Дмитрием Тарасовым, телеведущая сублимирует в творчество. В прошлом году Ольга выпустила первую сольную песню «Под звуки поцелуев», которая за два дня попала на первое место чарта iTunes в России, и начала собирать полные залы поклонников, еще даже не записав альбом. Пока критики спорят о весьма скромных вокальных данных новой звезды российского шоу-бизнеса, популярность Бузовой стремительно растет.

Айза Анохина Айза Анохина — еще одна девушка, которую на запись песен и съемки клипов вдохновили непростые отношения с супругом. Жена рэпера Гуфа устала жить в его тени и терпеть измены, а о своих переживаниях и о том, какая она дерзкая и крутая сама по себе, решила спеть. Правда, после выхода клипа на ее дуэт с рэпером Кравцем «Неуловимы» многим показалось, что Айза скорее скрипит, а не поет.

Настасья Самбурская Первый сингл «Ты попал» Настасья Самбурская выпустила пять лет назад. Плотно заняться карьерой певицы она решила в прошлом году. Композиция «Плохие мальчики» впервые прозвучала на сцене юбилейного концерта «Будут все» продюсера Виктора Дробыша, с которым сотрудничает Настасья. Клипы и песни у Самбурской получаются очень эмоциональными, а дослушать их до конца бывает довольно тяжело.

Ксения Собчак Ксения Собчак попробовала себя в образе Оксаны Север – собирательного пародийного персонажа на звезд шансона. Клип «Родному» за несколько часов набрал более 200 тысяч просмотров на YouTube. В ролике Ксения с пышным начесом, адским макияжем, в леопардовой юбке и с призывным декольте томно грустит на диване, выпивает в гримерке и поет песню с диким текстом: «Как жадно ты смотрел в мои глаза, так смотрит только утром бомж в помойку». Оксана Север – разовый проект телеведущей в рамках «Недели комедий на YouTube», так что больше хитов ждать не стоит.

Алина Кабаева Олимпийская чемпионка Алина Кабаева снялась в клипе на композицию «Верьте в себя», вышедшем к началу второго детского фестиваля гимнастики «Алина-2010» и призывавшем молодежь к спортивным свершениям ради светлого будущего России.

Иван Ургант В 90-х Иван Ургант еще не был популярным телеведущим. Внук известной актрисы Нины Ургант Иван работал барменом, диджеем на радио и занимался музыкой под псевдонимом Внуук. Добившись успеха в качестве ведущего и прославившись, он решил исполнить юношескую мечту и снова запел. На этот раз по псевдонимом Grisha Urgant в жанре инди-рок. На «Грэмми» Иван не претендует, но свои нереализованные желания явно удовлетворяет успешно, нацепив смешные усы и исполняя песни под гитару.

Павел Воля Резидент Comedy Club Павел Воля выпустил клип «Все будет офигенно» десят лет назад и с тех пор без особенной шумихи и оглушительного успеха записывает иногда песни о житейских радостях.

Мария Погребняк Жена нападающего московского «Динамо» Павла Погребняка, длинноногая блондинка Мария, вместе с подругой пару месяцев назад представила клип «Мажорки». Если раньше Марию Погребняк критиковали за склонность к анорексии и увлечение пластической хирургией, то теперь ей достается еще и за этот ролик. Правда, сама Маша уверяет, что попробовала себя в новом амплуа из благих побуждений: «Очень скоро выйдет наш клип. Проект #мажорки77 - это больше, чем просто песня. Проект предвосхищает появление коллекции молодежной одежды, а так же - это призыв к правильному поведению, разъяснение того, что быть мажором не круто (в клипе мы в образе шестнадцатилетних мажорок). Одна из причин, по которым проект осуществлен, это благотворительность».

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова в рамках своего музыкального проекта VOL'NA (VOL'ochkova NA'stya) пела романтические песни и устраивала в клипах жаркие танцы, основным элементом в которых был, конечно, ее знаменитый шпагат.

Сергей Зверев Стилист Сергей Зверев не скрывает, что запел, потому что хотел заработать на бездебную жизнь. «Алла Пугачева мне говорит: «Тебе запеть надо. Голос у тебя есть — по крайней мере не хуже, чем у других. Это даст тебе возможность хоть как-то поднять ребенка и семью». И она оказалась права», — рассказывал он в одном из интервью. Неудивительно, что первая песня Зверева называлась «Алла». Когда одной из самых популярных отечественных исполнительниц стала Вера Брежнева, Сергей посвятил песню и ей, сняв совершенно безумный клип, в котором танцевал в окружении гигантских надувных раков.

Регина Тодоренко Задорная ведущая шоу «Орел и решка», оказывается, мечтала вовсе не о карьере ведущей, а хотела быть певицей. До того, как стать профессиональной путешественницей, Регина была солисткой украинской поп-группы Real O, а недавно приняла участие в проекте «Голос», занялась сольной музыкальной карьерой и в прошлом году выпустила дебютный альбом Fire.

Наталья Бочкарева