Бритни Спирс 2 декабря исполняется 36 лет. Певица давно не похожа на юную поп-принцессу и наивную школьницу из клипа Baby One More Time, однако до сих пор продолжает зажигать на сцене. Только теперь еще в более откровенных нарядах и с более «взрослыми» шоу. А что случилось с другими популярными исполнительницами нулевых и как они сейчас выглядят?

Бритни Спирс

Бритни Спирс покорила мировую сцену в 1999 году, выпустив альбом, названный в честь ее одноименного хита Baby One More Time. Экспрессивное исполнение и девичья привлекательность семнадцатилетней певицы зацепили многих. Дальше были первые места в чартах, победы на музыльных премиях, многомиллионые продажи альбом, синглов, билетов на шоу. Всего Бритни выпустила девять альбомов, последний из которых вышел в прошлом году. Она продолжает снимать клипы и выступать, однако былой оглушительной популярности уже нет, а из поп-принцессы в поп-королеву Спирс так и не превратилась.

Обладательница шести премий «Грэмми» и одна из ста величайших исполнительниц всех времен по версии Rolling Stone (кстати, она стала самой молодой представительницей и единственной, кому младше 30 лет, в этом списке), Кристина по-прежнему востребована и успешна. Правда, ставший для нее прорывом в шоу-бизнесе хит Genie in a Bottle вышел семнадцать лет назад, а теперь певица нечасто балует поклонников новыми пластинками. Последний на сегодняшний день студийный альбом Кристины вышел в 2012 году.

Карьера Нелли Фуртадо пошла вверх в конце 90-х. Ее хит I'm Like A Bird (за него Нелли выиграла «Грэмми» в номинации «Лучший женский поп-вокал») слышали, наверное, все. Ее пластинки и синглы разошлись по миру общим тиражом свыше сорока миллионов экземпляров. Новый альбом The Ride певица выпустила в марте этого года на собственном лейбле, и он отличается от того, что она делала раньше.

Пинк стала популярной в начале 2000 года после выпуска альбома Can't Take Me Home. Вторая, более роковая пластинка Missundaztood также была успешной во всем мире. Третья студийная работа закрепила успех певицы — за песню Trouble она получила «Грэмми» в номинации «Лучшая женская рок-песня». В октябре, после пятилетнего перерыва, Пинк выпустила долгожданный для поклонников альбом Beautiful Trauma, стартовавший с первого места в хит-параде Billboard 200. Так что хватку звезда нулевых не теряет!

Источником вдохновения для написания многих песен с альбома послужили непростые отношения Пинк с супругом, мотогонщиком Кэри Хартом. Несмотря на бурные ссоры, расставания и семейные проблемы, вместе они уже больше шестнадцати лет. У супругов есть шестилетняя дочь Уиллоу и родившийся в конце прошлого года сын Джеймсон.

Алиша Киз