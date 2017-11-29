Бритни Спирс 2 декабря исполняется 36 лет. Певица давно не похожа на юную поп-принцессу и наивную школьницу из клипа Baby One More Time, однако до сих пор продолжает зажигать на сцене. Только теперь еще в более откровенных нарядах и с более «взрослыми» шоу. А что случилось с другими популярными исполнительницами нулевых и как они сейчас выглядят?

Бритни Спирс

Бритни Спирс покорила мировую сцену в 1999 году, выпустив альбом, названный в честь ее одноименного хита Baby One More Time. Экспрессивное исполнение и девичья привлекательность семнадцатилетней певицы зацепили многих. Дальше были первые места в чартах, победы на музыльных премиях, многомиллионые продажи альбом, синглов, билетов на шоу. Всего Бритни выпустила девять альбомов, последний из которых вышел в прошлом году. Она продолжает снимать клипы и выступать, однако былой оглушительной популярности уже нет, а из поп-принцессы в поп-королеву Спирс так и не превратилась. Помимо карьеры, Бритни Спирс занята воспитанием сыновей — двенадцатилетнего Шона и одинадцатилетнего Джейдена — от бывшего мужа, танцора Кевина Федерлайна. Развод с неверным супругом, уставшим от ее славы и слишком пристального внимания окружающих, певица переживала тяжело: были и нервные срывы, и безудержные вечеринки, и драки с папарацци, и лечение от пагубных зависимостей. К счастью, все это в прошлом. Сейчас Спирс встречается с 23-летним манекенщиком Сэмом Асгари. Кристина Агилера

Кристина Агилера недавно появилась на церемонии American Music Awards с «новым» лицом. Некоторые поклонники певицы решили, что она слишком увлекается филлерами и становится все меньше похожей на себя. Сама Кристина не скрывает, что долгое время боролась с лишним весом после рождения сына, а потом успокоилась и заявила, что женщина не обязана быть похожей на субтильного подростка. Позади у Кристины тоже тяжелый развод — с продюсером Джорданом Брэтманом, которого она обвинила в домашнем насилии и жестоком обращении. Вот уже семь лет Агилера живет в гражданском браке с ассистентом режиссера Мэттью Ратлером. У пары есть общая дочь Саммер. Обладательница шести премий «Грэмми» и одна из ста величайших исполнительниц всех времен по версии Rolling Stone (кстати, она стала самой молодой представительницей и единственной, кому младше 30 лет, в этом списке), Кристина по-прежнему востребована и успешна. Правда, ставший для нее прорывом в шоу-бизнесе хит Genie in a Bottle вышел семнадцать лет назад, а теперь певица нечасто балует поклонников новыми пластинками. Последний на сегодняшний день студийный альбом Кристины вышел в 2012 году. Нелли Фуртадо

Карьера Нелли Фуртадо пошла вверх в конце 90-х. Ее хит I'm Like A Bird (за него Нелли выиграла «Грэмми» в номинации «Лучший женский поп-вокал») слышали, наверное, все. Ее пластинки и синглы разошлись по миру общим тиражом свыше сорока миллионов экземпляров. Новый альбом The Ride певица выпустила в марте этого года на собственном лейбле, и он отличается от того, что она делала раньше. Сама Нелли тоже стала выглядеть иначе и из девчонки с торчащими ключицами превратилась в аппетитную даму. У певицы есть дочь Невис от музыканта Джаспера Гэхания, названная в честь одного из островов Карибского архипелага, где она была зачата. В прошлом году Фуртадо после восьми лет брака развелась с кубинским звукорежиссером Демасио Кастельона. Пинк

Пинк стала популярной в начале 2000 года после выпуска альбома Can't Take Me Home. Вторая, более роковая пластинка Missundaztood также была успешной во всем мире. Третья студийная работа закрепила успех певицы — за песню Trouble она получила «Грэмми» в номинации «Лучшая женская рок-песня». В октябре, после пятилетнего перерыва, Пинк выпустила долгожданный для поклонников альбом Beautiful Trauma, стартовавший с первого места в хит-параде Billboard 200. Так что хватку звезда нулевых не теряет! Источником вдохновения для написания многих песен с альбома послужили непростые отношения Пинк с супругом, мотогонщиком Кэри Хартом. Несмотря на бурные ссоры, расставания и семейные проблемы, вместе они уже больше шестнадцати лет. У супругов есть шестилетняя дочь Уиллоу и родившийся в конце прошлого года сын Джеймсон. Алиша Киз