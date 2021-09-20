Безумие и ранняя смерть: почему судьба исполнительницы роли Фроси Бурлаковой сложилась трагично
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Фото: Kinopoisk.ru
Из крестьян-бедняков — в актрисы
Екатерина Савинова родилась в 1926 году в многодетной бедной семье из Сибири. Предки будущей актрисы, в том числе и ее мать, не знали грамоты. Отец с горем пополам окончил три класса в школе и считался едва хорошо образованным человеком в своем кругу. Мать Савиновой училась читать с детьми, когда те пошли в школу.
Катю посадили за школьную парту в 7 лет, против принятых тогда 8-ми. Родители аргументировали желание отдать ребенка пораньше в школу тем, что за год она может вообще передумать идти учиться. Но она не передумала, образование продолжила.
С детства Савинова считалась талантливой и балагуристой девчонкой: она громче всех распевала частушки и народные песни и задорнее всех выплясывала под них.
С ранних лет она знала, что мечтает стать актрисой. И об этом она заявила родителям: она непременно хотела учиться в Москве на артистку. Мать с отцом были обескуражены: они не были готовы отпустить юную дочь в далекую столицу, да и ехать ей было попросту не в чем. В нелегкое военное время у Кати не было даже приличного платья, чтобы предстать перед приемной комиссией.
Тогда мать обменяла последнюю картошку на шерстяное платье, в котором не стыдно было отправить дочь учиться дальше.
Фото: Kinopoisk.ru
В столице девушка опоздала с подачей документов во ВГИК и, чтобы не терять времени, поступила в Землеустроительный институт. Но от своей мечты она не отказалась. Через полгода она подала документы в желаемый вуз и поступила — ее отобрали среди сотен претендентов. Но радовалась Савинова недолго. Через несколько месяцев ее отчислили, так как один из педагогов посчитал, что Екатерина должна быть актрисой театра, а не кино.
Савинова не отступала и через год опять поступила во ВГИК, но теперь попала к другим педагогам. В 1950 году она получила диплом с отличными характеристиками в личной карточке.
Начало и... гибель карьеры
Еще в студенческие годы Екатерина начала сниматься, но роли были настолько мелкие, что ее даже не указывали в титрах. По-настоящему значимой премьерой в жизни молодой артистки стала роль Любочки в фильме Ивана Пырьева «Кубанские казаки», где Савинова снималась с уже известной тогда Кларой Лучко.
Фото: Кадр фильма
Через год Савинова стала работать в Центральной киностудии киноактера. Предложений ей поступало немало, но в основном это были роли второстепенных героинь, а потенциал у Савиновой был огромный — драматический и комический, но невостребованный.
А причина такого положения дел стала известна через много лет после смерти артистки. Леонид Филатов, снимавший документальный фильм о Савиновой, рассказывал, что он по воле близких не может раскрыть всех имен, но на заре карьеры Екатерина дала пощечину режиссеру, у которого играла. Так она отреагировала на его недвусмысленные намеки. После режиссер стал большим чиновником и вершителем судеб в советском кинематографе. Даже без имен было ясно, что под личиной оскорбленного и отвергнутого мужчины скрывался режиссер Иван Пырьев, известный своей страстью к молодым актрисам. К слову, он трижды был женат на артистках, с которыми работал.
В 1954 году Екатерина Савинова появилась в фильме «Большая семья», где исполнила роль Дуняши Журбиной. На Международном кинофестивале в Каннах картина получила приз за лучшее актерское исполнение (коллективное).
Через год Савинова все же получила два сценария, где ей отводились заметные роли, — «Тень у пирса» и «В один прекрасный день».
Фото: Кадр фильма
Кстати, Екатерину Савинову единственную со всего институтского курса приглашали играть во МХАТе, но она отвергла предложение, будучи уверенной, что ее судьба — кино, а не театр.
Муж-спаситель
Долгие годы актриса по сути была без работы. И ее муж режиссер Евгений Ташков пригласил жену на главную роль Фроси Бурлаковой в фильме «Приходите завтра...». Сценарий Ташков списал с судьбы жены, которая с первого раза не поступает на учебу в театральный. Этой ролью он рассчитывал вернуть Савинову в профессию и возродить в ней жажду жизни.
К моменту съемок артистка оканчивала обучение в Гнесинке. У нее был уникальный голос — 3,5 рабочих октавы. Но петь в кино ей досталось немного. Зато в ленте «Приходите завтра...» она сполна проявила талант певицы.
Близкие актрисы вспоминали, что советовали ей стать певицей, но она наотрез отказывалась. Записей композиций в исполнении Савиновой, за исключением нескольких проектов, не осталось.
Фото: Кадр фильма
Страшная болезнь
К моменту съемок в картине мужа Екатерина была уже тяжело больна. У нее диагностировали бруцеллез (инфекция, передающаяся от больного животного к человеку и поражающая многие органы).
Версия о заражении артистки была только одна — она выпила некипяченое молоко, купленное на рынке. Инфекция и постоянные стрессы из-за отсутствия работы подорвали здоровье Екатерины. Болезнь разрушила ее нервную систему и до конца жизни, по словам сына актрисы Андрея Ташкова, который стал известным артистом, пригоршнями пила таблетки.
Со временем Савинова стала слышать голоса в голове, которые не давали ей покоя.
Она считала, что портит жизнь мужу и маленькому сыну... В поисках успокоения артистка уезжала к родным в деревню в надежде, что там, на свежем воздухе, ей станет легче. Но этого не происходило.
Несмотря на тяжелую болезнь, Савинова снялась еще в нескольких известных фильмах: «Ко мне, Мухтар!», «Женитьба Бальзаминова», «Зигзаг удачи» и других.
В ноябре 1965 года Савиновой присвоили звание народной артистки РСФСР — за заслуги в области советского киноискусства.
Фото: Кадр фильма
По пути Анны Карениной
В 1970 году Екатерина Савинова поехала к сестре в Новосибирск и там ушла из жизни, как это сделала Анна Каренина, монолог которой она цитировала на вступительных экзаменах в вуз.
Клара Лучко позднее в мемуарах писала, что пойти на такой шаг измученной болезнью Савиновой приказал внутренний голос.
Позже врачебная комиссия установила, что к трагическому шагу Савинову толкнул приступ шизофрении, а не желание добровольно уйти из жизни.
Сын Екатерины Савиновой и Евгения Ташкова — Андрей Ташков — рассказывал, что к своему 13-летию, когда матери не стало, он не смог сформировать ее цельный образ в своем сознании, так как она последние годы жизни намеренно отстранялась от ребенка, опасаясь заразить его.
Через 36 лет после смерти артистки ее останки перезахоронили на более престижном участке Клещихинского кладбища в Новосибирске. На панихиде присутствовали вдовец и сын актрисы с супругой Еленой Кореневой.
Фото и видео: Kinopoisk.ru, кадры фильмов, youtube-канал «Музей-заповедник Коломенское»