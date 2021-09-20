Безумие и ранняя смерть: почему судьба исполнительницы роли Фроси Бурлаковой сложилась трагично

В столице девушка опоздала с подачей документов во ВГИК и, чтобы не терять времени, поступила в Землеустроительный институт. Но от своей мечты она не отказалась. Через полгода она подала документы в желаемый вуз и поступила — ее отобрали среди сотен претендентов. Но радовалась Савинова недолго. Через несколько месяцев ее отчислили, так как один из педагогов посчитал, что Екатерина должна быть актрисой театра, а не кино.

Савинова не отступала и через год опять поступила во ВГИК, но теперь попала к другим педагогам. В 1950 году она получила диплом с отличными характеристиками в личной карточке.

Начало и... гибель карьеры

Еще в студенческие годы Екатерина начала сниматься, но роли были настолько мелкие, что ее даже не указывали в титрах. По-настоящему значимой премьерой в жизни молодой артистки стала роль Любочки в фильме Ивана Пырьева «Кубанские казаки», где Савинова снималась с уже известной тогда Кларой Лучко.