Одному из самых популярных российских актеров Константину Хабенскому 11 января исполнилось 46 лет. Известность пришла к нему после ролей в сериале «Убойная сила» и фильмах «Ночной дозор». За не характерную для Хабенского роль в картине «Географ глобус пропил» он получил главную награду на кинофестивале «Кинотавр», а также престижные премии «Золотой орел» и «Ника». Недавно на экраны вышел сериал «Троцкий», в котором Константин Хабенский мастерски играет революционного деятеля Льва Троцкого. Предлагаем вспомнить самые яркие роли актера.