ABBA 40 лет спустя: сколько заработали артисты за годы молчания и как выглядят сейчас

Громкое возвращение

За 10 лет — в 1972-1982-м годах — коллектив выпустил 8 студийных альбомов, один концертный и пять сборников. Впоследствии в продаже появились еще несколько концертных пластинок.

И теперь ABBA готовит нечто грандиозное, интригуя фанатов. В ролике, вышедшем на канале исполнителей на YouTube, один из основателей группы Бьорн Ульвеус рассказал, что с Бенни Андерссоном они сочинили несколько мелодий. «Мы предложили девчонкам спеть новые песни, они сразу согласились», — говорит музыкант. Продюсером будущего диска стал сын Бенни Людвиг.