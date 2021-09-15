ABBA 40 лет спустя: сколько заработали артисты за годы молчания и как выглядят сейчас
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News
Громкое возвращение
За 10 лет — в 1972-1982-м годах — коллектив выпустил 8 студийных альбомов, один концертный и пять сборников. Впоследствии в продаже появились еще несколько концертных пластинок.
И теперь ABBA готовит нечто грандиозное, интригуя фанатов. В ролике, вышедшем на канале исполнителей на YouTube, один из основателей группы Бьорн Ульвеус рассказал, что с Бенни Андерссоном они сочинили несколько мелодий. «Мы предложили девчонкам спеть новые песни, они сразу согласились», — говорит музыкант. Продюсером будущего диска стал сын Бенни Людвиг.
Почему ABBA распалась в 1982 году
Идея работать вместе пришла Бьорну Ульвеусу и Бенни Андерссону в 1966 году. Тогда они решили, что должны писать песни в тандеме. Через некоторое время музыканты познакомились с вокалистками Анни-Фрид Лингстад и Агнетой Фельтског. К моменту встречи каждый из будущего квартета работал в другом коллективе, но в 1972-м родилась ABBA.
Участников группы к тому времени объединяли и личные отношения: в 1969 году начался роман Бенни и Анни-Фрид (были женаты в 1978-1981 годах), а в 1971-м Бьерн женился на Агнете.
Вокал Анни-Фрид и Агнеты, помноженный на мелодичность композиций Бьерна и Бенни, производил невероятное впечатление. Весь мир стал поклонником ABBA.
В 1974 году шведы стали победителями «Евровидения» с песней Waterloo.
У Бьерна и Агнеты родились дочь и сын, а в 1979 году они объявили о разводе. Артисты уверяли, что разлад их отношений не скажется на работе коллектива. И, несмотря на то, что личную жизнь экс-супругов активно обсуждали в прессе, они плодотворно работали вместе.
Бенни и Анни-Фрид объявили о распаде семьи чуть позже — в 1981-м. Детей у пары не было.
Фото: East News
Поклонники по всему миру затаили дыхание: они с трудом верили, что теперь ABBA продолжит радовать их новыми песнями.
Одна из самых известных групп XX столетия все же распалась, но через год. «Золотое время» существования квартета завершилось в 1982-м.
К тому времени ABBA собрала множество престижных профессиональных наград:
- в 1974-1982 годах получила 9 наград разного достоинства премии Bravo Otto Awards как лучшая поп-группа
- в 1974 году — победа на «Евровидении»
- в 1974 году песня Waterloo стала победителем премии Radio Luxembourg Lion Award
- в 1981 году коллектив назвали лучшей вокальной группой (премия Американской гильдии эстрадных артистов)
- в 1982 году ABBA первой из поп-исполнителей получила премию от немецкой звукозаписывающей компании Deutsche Grammophon — в знак признания выдающегося вклада в мировую популярную музыку. До этого награду вручали только классическим музыкантам.
И даже после окончания деятельности шведский квартет продолжил собирать трофеи (в том числе как самые продаваемые шведские артисты, премия века и другие).
Время тишины
В последний раз Бьерн, Бенни, Анни-Фрид и Агнета появились в эфире телевидения как единый коллектив в январе 1982 года. В последующие годы Ульвеус и Андерссон отрицали, что группа развалилась, ведь официального заявления на этот счет не было. «Без девочек мы никто», — говорили артисты. Но вокалистки в то время уже вовсю занимались сольным творчеством.
Впервые за долгие годы ABBA собралась полным составом на шведской премьере мюзикла Мамма Mia! в 2008 году. И то экс-супруги и коллеги держались отстраненно друг от друга и фотографировались только вперемешку с исполнителями главных ролей в фильме — Мерил Стрип, Пирсом Броснаном и другими.
Тогда Бенни и Бьерн заявили, что квартет больше никогда не будет выступать в прежнем составе: «Нет больше причин работать вместе. Деньги не тот фактор, который может нас заставить сделать это. Мы хотим, чтобы нас запомнили молодыми и красивыми».
Но два года спустя Агнета рассказала в интервью, что встречалась с Анни-Фрид и обсуждала возможность записи совместных песен. Но дальше дело не пошло. В 2018-м вновь появились слухи, что ABBA возрождается, чтобы записать несколько треков, тогда эти сведения опровергли.
Чем жили музыканты во время «отдыха» группы
Порвав с ABBA, вокалисты не покончили с творчеством, а отправились в сольное плавание.
Агнета Фельтског пыталась писать песни для молодых музыкантов, но эти работы не стали успешными. Вскоре после ухода из коллектива она записала диск с рождественскими композициями, которые с ней исполняла дочь Линда. Треки стали популярными и заняли высокие места в хит-парадах. Кстати, первый сольный альбом артистка выпустила еще в 1975-м, работая в квартете.
В одном из недавних интервью Агнета призналась, что после распада группы она провалилась в депрессию. Выйти из этого тяжелого душевного состояния ей помогла йога.
В конце 1980-х певица выпустила еще две пластинки, в одной из которых пел ее сын Кристиан. Испробовала она свои силы и в кино, но удачной ее карьеру в этом направлении нельзя назвать.
Пыталась она построить и личную жизнь: в 1990 году Фельтског вышла замуж за врача, но через три года брак распался.
Из всех участников ABBA Агнета долгие годы вела самый затворнический образ жизни, годами не появляясь на публике. Можно сказать, что 17 лет она прожила в заточении в небольшой деревушке.
Бьорн Ульвеус все эти годы сотрудничал с Бенни Андерссоном. Они выпустили 7 альбомов, некоторые из которых состояли из отдельных дисков.
В 1981 году музыкант женился на своей нынешней супруге Лене. У них родились две дочери. Несколько лет семья жила в Лондоне, но после перебралась в Стокгольм.
Анни-Фрид Лингстад записала четыре сольных диска. В 2005-м в честь ее 60-летия компания Universal Music выпустила подарочный набор с песнями исполнительницы.
В 1982 году Анни-Фрид уехала из Швеции в Великобританию. Затем жила в Париже, а позже перебралась в Швейцарию, где живет до сих пор.
В 1992 году вокалистка вышла замуж за своего давнего друга принца Генриха Руццо Рейсса фон Плауэна. Брак стал для нее третьим. Еще до знакомства с Бенни Андерссоном Анни-Фрид успела побывать замужем и родила сына Ханса и дочь Энн. После замужества артистка получила титул Ее Светлость принцесса Анни-Фрид Рейсс фон Плауэн. Принц скончался в 1999 году после продолжительной борьбы с раком, а годом раньше в США в ДТП погибла дочь Анни-Фрид.
Певица близко дружит с королевской семьей Швеции. Она много занимается благотворительностью и защитой природы.
Бенни Андерссон известен не только как музыкант группы ABBA, но и как успешный самостоятельный артист. Он пишет музыку для популярных певцов, для фильмов и спортивных соревнований мирового масштаба.
У Андерссона есть сын и дочь от отношений с Кристиной Гренвалль. Причем сын Петер также стал известным музыкантом.
После расставания с Анни-Фрид он женился на шведской телеведущей Моне Норклит, родившей ему сына Людвига.
Сколько заработали участники ABBA
Несмотря на то, что коллектива не существует почти 40 лет, его хиты все это время приносили огромные гонорары своим создателям и исполнителям. Общий актив знаменитой четверки превышает 1,1 млрд долларов США, посчитал сервис Celebrity Net Worth.
Сколько же составляет состояние каждого из них?
- Анни-Фрид Лингстад — 300 млн долларов
- Бьорн Ульвеус — 300 млн долларов
- Бенни Андерссон — 230 млн долларов
- Агнета Фельтског — 200 млн долларов
И теперь легендарный квартет возвращается, чтобы вновь заставить мир танцевать под свои песни. В скором времени ABBA представит пять новых композиций и сверхтехнологичное шоу. Артисты участвуют в съемках, подобным в фильме «Аватар». Они будут исполнять песни, но зрители увидят их молодое изображение, смоделированное с помощью компьютеров.
И музыканты, и продюсеры обещают: ждать осталось совсем недолго.
Фото и видео: Instagram, imago stock&people via www.imago, Rainer Jensen, Dennis Van Tine, Daniel Kalker, Clemens Niehaus, MATTSSON STEFAN, Nils Jorgensen, Dirk Pagels/SULUPRESS.DE, Global Look Press via ZUMA Press, Keystone Press Agency, Philip Dethlefs/ Global Look press, East News, Getty Images, youtube-каналы Eurovision Song Contest и ABBA