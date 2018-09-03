5 успешных женщин без высшего образования, изменивших мир

Коко Шанель
Вряд ли найдется человек, который никогда бы не слышал об этой удивительной женщине. Ее судьба была трагичной с самого начала: после смерти матери маленькую Габриэль (настоящее имя модельера) отправляют в приют, где ей пришлось познать всю несправедливость мира и научиться рукоделию. После выхода из аббатства девушка берется за любые подработки, даже выступает в различных клубах с незатейливыми номерами.
Однако спустя какое-то время ей удается закрутить роман с бизнесменом Этьеном Бальзаном и даже убедить его открыть в Париже ателье шляпок, где она смогла бы воплощать все свои дизайнерские задумки. Так в 1910 году мечта Коко осуществилась, а уже через некоторое время она смогла похвастаться сетью бутиков в Биаррице и Довиле, где уже были представлены не только шляпки, но и одежда.
В 1920 году Габриэль презентовала свой легендарный парфюм Chanel No. 5, а затем классический костюм Chanel, который приводит в восторг модниц во всем мире и по сей день. Достижения Шанель можно перечислять бесконечно: она избавила женщин от необходимости носить неудобные корсеты, ввела в моду простые линии и силуэты, а также показала, что мужская одежда весьма соблазнительно смотрится на дамах. Кроме того, Коко стала единственным именитым дизайнером, попавшим в рейтинг самых влиятельных людей XX века по версии журнала Time.
Элена Рубинштейн
Элену не зря называют пионером в косметической индустрии, хотя изначально она даже не планировала связывать свою судьбу с косметикой. Сначала ей пришлось работать бухгалтером у своего отца, и именно там она приобрела бесценный опыт переговоров. Уже в 15 лет Рубинштейн самостоятельно решала все вопросы, что, разумеется, добавило ей репутации в деловой сфере. Кстати, именно отец девушки настоял, чтобы та получила профессию врача, однако Элену настолько тяготила атмосфера больниц, что она была вынуждена оставить мысль об образовании.
Вскоре девушка решается переехать к своему дяде в Австралию и предусмотрительно берет с собой в путешествие 12 баночек крема, изготовленного по семейным рецептам. Прибыв на место, Рубинштейн пришла в ужас от состояния кожи австралийских женщин и решила открыть магазин по продаже уходовой косметики Helena Rubinstein Beauty Salon.
Ради осуществления этой мечты Элене пришлось взять кредит и работать без отдыха в течение двух лет, однако результат превзошел все ее ожидания. Уже в 1910 году Рубинштейн вводит понятие классификации видов кожи (жирная, нормальная, сухая), в 1938-м она впервые разрабатывает формулу водостойкой туши, чем, собственно, вдохновляет миллионы женщин во всем мире. А в 1928 году она продает свой бизнес Lehman Brothers почти за $8 миллионов. Кстати, с 1988 года L'Oréal является владельцем бренда.
Анна Винтур
Мало кто знает, однако Анна не только не окончила колледж и не получила высшее образование, но и обучение в средней школе она тоже не завершила. Ее настолько привлек мир моды, что она погрузилась в него с головой, бросив учебу в престижной школе для девочек North London Collegiate.
В 15 лет она устроилась на работу в бутик Biba и несколько лет упорно изучала все тонкости и нюансы данного ремесла, а в 21 год ее уже приняли на должность первого помощника редактора в Harpers & Queen. Анне пришлось самостоятельно изучать журналистику и сотрудничать с несколькими модными изданиями одновременно.
В 1988 году Винтур удается стать главным редактором американского Vogue, в 2009 году — президентом Комитета по делам искусств и гуманитарных наук, а в 2013-м — художественным руководителем Conde Nast. Блестящий пример того, что можно сделать карьеру, даже не имея соответствующего образования.
Джессика Альба
Еще в детстве малышка Альба знала, что непременно станет актрисой, а уже в возрасте 12 лет подписала свой первый контракт с агентом. Сразу же после окончания средней школы Джессика попала Atlantic Theatre Company в Нью-Йорке и даже соглашалась на эпизодические роли в фильмах, лишь бы ее заметили. Однако настоящая слава пришла к ней в 2000 году, после участия в научно-фантастическом телешоу Dark Angel. И именно тогда актриса поняла, что ее интересует нечто больше, чем процесс создания фильмов.
В 2008 году, находясь в интересном положении, знаменитость задалась целью найти альтернативу моющим средствам, которые были бы эффективны и не содержали большое количество вредных веществ. Потерпев в этом деле полное фиаско, Джессика решает самостоятельно наладить производство безвредной бытовой химии и, найдя соучредителей с внушительными инвестициями, основывает компанию The Honest Company. На сегодняшний день Альба является одной из самых успешных бизнесвумен, и годовой оборот ее компании превышает $250 миллионов.
Опра Уинфри
Путь этой эффектной и одной из самых влиятельных телеведущих тоже начинался весьма непросто. В старших классах Опра решила попробовать себя на театральных подмостках и даже начала посещать школьный кружок. Во время одной из репетиций будущую звезду заметили сотрудники местной радиостанции WVOL и пригласили к себе в качестве ведущей пробного эфира. В итоге благодаря своему таланту Уинфри удалось не только получить постоянную работу, но и одержать победу в конкурсе публичных выступлений, главным призом которого была стипендия в Tennessee State University. Девушка начала учебу, однако один из профессоров убедил ее в том, что практика на телевидении принесет Опре больше пользы, чем изучение теории. За несколько месяцев до окончания университета Уинфри получает работу репортера в Балтиморе и, соответственно, бросает учебу.
Девушке пришлось много и упорно работать, прежде чем ей удалось запустить в эфир собственное шоу The Oprah Winfrey Show, которое, к слову, стало одним из самым рейтинговых в истории американского телевидения и даже получило 17 премий Emmy. Журнал Forbes назвал Опру самой богатой афроамериканкой XX века, и сейчас знаменитость является одной из самых влиятельных женщин-миллиардеров в мире.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Global Look Press, Eastnews