5 успешных женщин без высшего образования, изменивших мир

Коко Шанель

Вряд ли найдется человек, который никогда бы не слышал об этой удивительной женщине. Ее судьба была трагичной с самого начала: после смерти матери маленькую Габриэль (настоящее имя модельера) отправляют в приют, где ей пришлось познать всю несправедливость мира и научиться рукоделию. После выхода из аббатства девушка берется за любые подработки, даже выступает в различных клубах с незатейливыми номерами.

Однако спустя какое-то время ей удается закрутить роман с бизнесменом Этьеном Бальзаном и даже убедить его открыть в Париже ателье шляпок, где она смогла бы воплощать все свои дизайнерские задумки. Так в 1910 году мечта Коко осуществилась, а уже через некоторое время она смогла похвастаться сетью бутиков в Биаррице и Довиле, где уже были представлены не только шляпки, но и одежда.

В 1920 году Габриэль презентовала свой легендарный парфюм Chanel No. 5, а затем классический костюм Chanel, который приводит в восторг модниц во всем мире и по сей день. Достижения Шанель можно перечислять бесконечно: она избавила женщин от необходимости носить неудобные корсеты, ввела в моду простые линии и силуэты, а также показала, что мужская одежда весьма соблазнительно смотрится на дамах. Кроме того, Коко стала единственным именитым дизайнером, попавшим в рейтинг самых влиятельных людей XX века по версии журнала Time.

Элена Рубинштейн