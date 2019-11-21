Особенно прекрасны: самые эффектные образы Керр, Решетовой, Мироновой и других звезд во время беременности

Некоторые считают, что женщины во время беременности становятся неповоротливыми, менее изящными и менее привлекательными, а другие уверены, что они, наоборот, расцветают в ожидании ребенка. Мы придерживаемся второй точки зрения и предлагаем посмотреть, как прекрасны знаменитости в интересном положении.