Особенно прекрасны: самые эффектные образы Керр, Решетовой, Мироновой и других звезд во время беременности
Некоторые считают, что женщины во время беременности становятся неповоротливыми, менее изящными и менее привлекательными, а другие уверены, что они, наоборот, расцветают в ожидании ребенка. Мы придерживаемся второй точки зрения и предлагаем посмотреть, как прекрасны знаменитости в интересном положении.
Фото: getty
Видео: Анна Егорова / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!