Бюсты этих известных девушек упругими и подтянутыми не назовешь. Но они не комплексуют и регулярно демонстрируют грудь в нарядах с глубокими вырезами, не носят бюстгальтеры, отказываются от пуш-апа и пластики.

Леди Гага

Леди Гага не считает, что ее «грустную» грудь надо корректировать или прятать. Певица носит платья с глубокими декольте, прозрачные футболки, микротопы и очень откровенные бикини. Она с легкостью обнажается для фотосессий и видеосъемок, пропагандирует бодипозитив и считает, что женщины должны любить себя такими, какие они есть. Лолита Милявская

Лолита Милявская является известной защитницей прав женщины на неидеальное тело. Этим летом певица слегка шокировала всех, появившись на сцене фестиваля «Жара» в полупрозрачном комбинезоне телесного цвета, который подчеркнул каждый изгиб ее — давайте будем честны — далеко не модельной фигуры. Лолиту высмеивали и критиковали, а сама она назвала себя последней толстой артисткой и счастливой женщиной, у которой все в порядке с фигурой, самооценкой, сексом и личной жизнью. Тара Рид

Фотографии Тары Рид в бикини пугают многих, но только не ее саму. Актриса совершенно не комплексует из-за обвисшей груди и дряблой кожи. Тара сидит на диете, весит 47 килограммов при росте 1 метр 68 сантиметров и без стеснения демонстрирует увеличенный с помощью пластических хирургов бюст, находящийся где-то между грудной клеткой и пупком. Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова тоже любит свое тело и любит его демонстрировать. Балерина не обращает внимание на комментарии в Instagram, в которых ей советуют выбирать более скромные наряды и поменьше демонстрировать неидеальную грудь. К примеру, недавно Анастасия пришла на вручение музыкальной премии в черно-золотом платье, в котором ее бюст едва умещался. Линдси Лохан