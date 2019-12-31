Кабо, Ангарская и другие звезды рассказали, какие желания у них сбылись в 2019 году
Незадолго до наступления Нового 2020 года знаменитости рассказали читателям Passion.ru о том, какие желания у них сбылись в уходящем году, а также дали советы о том, как правильно их загадывать. К примеру, Надежда Ангарская начала исполнять песни, о которых мечтала, Тутта Ларсен построила дачный дом для семьи, а Ольга Кабо объяснила, как, по ее мнению, следует накануне праздника анализировать свои желания.
Фото: globallookpress / Anatoly Lomokhov
Видео: Анна Егорова
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