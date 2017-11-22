Эти знаменитости доказали, что быть молодыми, успешными, сексуальными и дерзкими бабушками возможно. Правда, внуки у них появились, когда им было немного за сорок.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук ест молодильные яблоки, пьет кровь младенцев и умывается слезами девственниц... Шутим. Но такие безумные догадки и правда порой возникают, когда Светлана в очередной раз дразнит фигурой в бикини в своем Instagram, снимается в смелой фотосессии или просто выходит в свет. Главреду HELLO! и одной из самых стильных девушек (да-да, мы не ошиблись — девушек) Москвы в декабре исполняется 49 лет, а ее старшей внучке Марагритеп — пять. Алла Пугачева

Долгожитель российского шоу-бизнеса, вечная женщина, которая любит и поет, Алла Пугачева сейчас растит собственных детей — четырехлетних двойняшек Лизу и Гарри. Певица призналась, что появление малышей на свет подарило ей вторую молодость. Когда-то она, напротив, смогла довольно рано почувствовать себя бабушкой. Первого внука Никиту ее дочь Кристина Орбакайте родила, когда Пугачевой было всего 42 года. Вупи Голдберг

Вупи Голдберг — рекордсменка нашей подборки. Бабушкой знаменитая актриса стала тогда, когда многие еще даже не готовы к рождению собственных детей — в 34 года. Ее шестнадцатилетняя дочь Александра подарила ей внучку Амару, которая тоже довольно рано внесла свой вклад в расширение семьи. В 25 лет Амара родила дочку Чарли Роуз и сделала Голдберг прабабушкой. София Ротару

София Ротару родила сына Руслана в 23 года, а потом и он в таком же возрасте впервые стал отцом. Внук Толя как-то заявил певице, что в школе ему не верят, что он ее родственник, потому что бабушки такими молодыми не бывают. Более того, первое время он называл собственную бабушку по имени и фамилии — так, как привык слышать от ее поклонников, что со стороны выглядело очень забавно. Теперь Анатолий и его сестра София, получившая имя в честь певицы, называют бабушку просто Соней. Присцилла Пресли

Единственная жена легендарного Элвиса Прсели Присцилла познакомилась с певцом еще будучи школьницей. Свадьба состоялась за несколько дней до 22-летия избранницы артиста, а вскоре родилась их дочь Лиза-Мари. Ранние браки стали традицией в семье, так что бабушкой Присцилла стала в 44 года, когда на свет появилась ее первая внучка Райли Кио — актриса, известная теперь по фильму «Безумный Макс: Дорога ярости» и главной роли в провокационном сериале «Девушка по вызову». Ирина Аллегрова

Шальная императрица на сцене, в жизни Ирина Аллегрова — примерная мама и бабушка. Внук Александр появился на свет, когда певице было 43 года. Мальчика назвали в честь ее отца — артиста оперетты Александра Григорьевича Аллегрова. НеНе Ликс

Звезда сериала «Настоящие домохозяйки Атланты» НеНе Ликс не была готова к роли бабушки, когда у ее сына Брайсона и его девушки Эшли появилась дочь. Так что актриса даже настояла, чтобы ее называли «глам-муля», а не «бабуля». В любом случае, рождение внучки стало одним из самых радостных событий в жизни НеНе, которая теперь регулярно публикует в Instagram не только свои гламурные фотографии, но и трогательные снимки малышки. Наргиз Закирова