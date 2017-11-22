Светлана Бондарчук, Наргиз Закирова и другие звезды, рано ставшие бабушками
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук ест молодильные яблоки, пьет кровь младенцев и умывается слезами девственниц... Шутим. Но такие безумные догадки и правда порой возникают, когда Светлана в очередной раз дразнит фигурой в бикини в своем Instagram, снимается в смелой фотосессии или просто выходит в свет. Главреду HELLO! и одной из самых стильных девушек (да-да, мы не ошиблись — девушек) Москвы в декабре исполняется 49 лет, а ее старшей внучке Марагритеп — пять.
Алла Пугачева
Долгожитель российского шоу-бизнеса, вечная женщина, которая любит и поет, Алла Пугачева сейчас растит собственных детей — четырехлетних двойняшек Лизу и Гарри. Певица призналась, что появление малышей на свет подарило ей вторую молодость. Когда-то она, напротив, смогла довольно рано почувствовать себя бабушкой. Первого внука Никиту ее дочь Кристина Орбакайте родила, когда Пугачевой было всего 42 года.
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг — рекордсменка нашей подборки. Бабушкой знаменитая актриса стала тогда, когда многие еще даже не готовы к рождению собственных детей — в 34 года. Ее шестнадцатилетняя дочь Александра подарила ей внучку Амару, которая тоже довольно рано внесла свой вклад в расширение семьи. В 25 лет Амара родила дочку Чарли Роуз и сделала Голдберг прабабушкой.
София Ротару
София Ротару родила сына Руслана в 23 года, а потом и он в таком же возрасте впервые стал отцом. Внук Толя как-то заявил певице, что в школе ему не верят, что он ее родственник, потому что бабушки такими молодыми не бывают. Более того, первое время он называл собственную бабушку по имени и фамилии — так, как привык слышать от ее поклонников, что со стороны выглядело очень забавно. Теперь Анатолий и его сестра София, получившая имя в честь певицы, называют бабушку просто Соней.
Присцилла Пресли
Единственная жена легендарного Элвиса Прсели Присцилла познакомилась с певцом еще будучи школьницей. Свадьба состоялась за несколько дней до 22-летия избранницы артиста, а вскоре родилась их дочь Лиза-Мари. Ранние браки стали традицией в семье, так что бабушкой Присцилла стала в 44 года, когда на свет появилась ее первая внучка Райли Кио — актриса, известная теперь по фильму «Безумный Макс: Дорога ярости» и главной роли в провокационном сериале «Девушка по вызову».
Ирина Аллегрова
Шальная императрица на сцене, в жизни Ирина Аллегрова — примерная мама и бабушка. Внук Александр появился на свет, когда певице было 43 года. Мальчика назвали в честь ее отца — артиста оперетты Александра Григорьевича Аллегрова.
НеНе Ликс
Звезда сериала «Настоящие домохозяйки Атланты» НеНе Ликс не была готова к роли бабушки, когда у ее сына Брайсона и его девушки Эшли появилась дочь. Так что актриса даже настояла, чтобы ее называли «глам-муля», а не «бабуля». В любом случае, рождение внучки стало одним из самых радостных событий в жизни НеНе, которая теперь регулярно публикует в Instagram не только свои гламурные фотографии, но и трогательные снимки малышки.
Наргиз Закирова
Наверное, многие бы мечтали о такой крутой бабушке, как Наргиз Закирова. Внук Ной появился у этой эффектной певицы с татуировками и пирсингом, когда ей было всего 43 года. Очень трогательно смотреть, как меняется Наргиз во время общения с малышом, превращаясь из экспрессивной и даже эпатажной артистки в любящую и заботливую бабушку.
Фото: instagram, eastnews, getty, globallookpress, starface