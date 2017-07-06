Эти девушки вдохновляют своим примером!

Пелагея

Пелагея настолько не любит рассказывать о личной жизни, что поклонники и журналисты терялись в догадках долгие месяцы, пока не утихали слухи о том, что она впервые стала мамой. В конце концов поздравления с рождением дочери от хоккеиста Ивана Телегина певица начала принимать в начале года. Малышка Таисия появилась на свет 21 января, а уже спустя месяц (!) Пелагея выступила на юбилейном концерте лидера группы «Любэ». Никаких лишних килограммов и изменений фигуры мы тогда не заметили, а спустя еще месяц на юбилейном концерте шоу «Голос» в Кремле Пелагею уже хотелось накормить — такой тающей на глазах она казалась. В ток-шоу Ивана Урганта певица заявила, что ничего особенного для поддержания себя в форме не делает, и вообще назвала себя ленивой матерью, которая с трудом заставляет себя гулять с коляской по два часа в день. Анна Седокова

В апреле мама двоих дочек Анна Седокова родила сына Гектора, сразу начала борьбу с лишним весом и уже через несколько дней показала в Instagram стройную фигуру в бикини. Как ей удалось так быстро прийти в форму, Аня подробно рассказала в Instagram: «Пробиотики. Если вы хотите красивые животики и пресс, то помогайте своей микрофлоре. От верного Линекса каждый день, до тех, которые хранятся в холодильнике 30 дней - это все ваши друзья. Вода. Я купила много маленьких бутылочек и расставила везде по квартире, офису и в машину положила. Еще вечером обязательно ставлю рядом с кроватью чашку с водичкой на утро, глазки открыла и сразу водичку. Ложечка меда и ложка оливкового масла с соком лимона, запивая следующим утренним стаканчиком воды - это мой everyday routine. Идем в аптеку и покупаем Omega3. Главное не пропускать. Найдите свою сильную сторону и работайте над ней. И работайте не завтра после родов, а уже сейчас. Потому что 99 процентов моей формы сегодня с тремя детьми, я заложила еще в 18, прийдя в первый раз в зал и занимаясь тогда». Ирина Шейк

Ирина Шейк, как и Пелагея, долго скрывала свое интересное положение, а потом эффектно продемонстрировала заметно округлившийся живот на показе Victoria's Secret, выйдя на подиум в нижнем белье. В марте модель родила дочь Лею де Сьен от голливудского актера Брэдли Купера, а спустя пару месяцев вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в прозрачнои платье и доказала, что настоящие супермодели форму не теряют. Джери Холлиуэлл

Экс-солистка группы Spice Girls Джери Холлиуэлл, которой в августе исполнится 45 лет, пару лет назад вышла замуж за руководителя команды Формулы-1 Red Bull Racing Кристиана Хорнера. В конце января у пары родился сын Монти. Уже в начале марта Джери стала публиковать в Instgaram фотографии, на которых выглядела стройнее, чем до родов, а в апреле — хвастаться фигурой в купальнике. Секреты стройности Холллиуэлл — дробное питание и регулярные занятия йогой. Ксения Собчак

В ноябре у Ксении Собчак и Максима Виторгана родился сын Платон. Выходить в свет телеведущая стала уже спустя неделю после рождения малыша. Правда, исключительно в объемных нарядах. Стройную фигуру в обтягивающих платьях Собчак демонстрировала через месяц после рождения первенца, однако сама своей формой довольна пока не была. В конце мая она наконец опубликовала в Instagram фото в бикини и заявила, что все еще на пути к совершенству: «Он (живот) почти ушел, хотя уходить явно не собирался!!!». В нелегкой борьбе с животом и лишними килограммами главными оружиями Ксении стали динамический пилатес и плавание. Мила Кунис

Мила Кунис и Эштон Катчер стали родителями во второй раз в конце прошлого года: 30 ноября у актеров родился сын Димитрий. Спустя четыре месяца Мила позировала фотографам на красной дорожке кинофестиваля CinemaCon-2017 в черном комбенизоне, подчеркнувшем ее стройную фигуру. По словам Кунис, ничего сверхъестественного она не делала ни после первых родов, ни после вторых — просто кормила грудью и много гуляла. Натали

В начале апреля Натали стала мамой в третий раз. Вместо декретного отпуска певица продолжила давать концерты и выходить в свет — через месяц после родов у нее не было ни одного лишнего килограмма. Добиться такого результата ей удалось без занятий спортом и диет. Секрет стройности Натали — в уникальной системе питания под названием «две ладошки», по которой надо есть не больше, чем умещается в две ладони. Сложите их в «чашечку» — и получите рекомендуемый объем пищи. Ест Натали каждые три часа и позволяет себе все, что хочется, в том числе сладкое. Такая система питания позволяет привыкнуть есть мало и часто и запускает метаболизм, так что организм знает, что не будет голодать, и легко избавляется от лишних килограммов. Наталья Водянова