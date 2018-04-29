Звезды, переставшие быть секс-бомбами после рождения детей

Джессика Альба когда-то была секс-бомбой, мечтой миллионов мужчин, ее постоянно приглашали принимать участие в горячих фотосессиях и играть в кино неутомимых соблазнительниц. Сцену из фильма «Город грехов», в которой Джессика танцует стриптиз, до сих пор готовы пересматривать ее многочисленные поклонники. Сама Альба заявила, что звание секс-символа ее тяготило, после рождения троих детей ее фигура уже не та, что раньше, и ее это даже раует (!). Сейчас она сосредоточена на воспитании дочек и сына, а также руководит компанией по производству экологичных товаров для мам и детей.

Ева Мендес