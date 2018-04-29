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Звезды, переставшие быть секс-бомбами после рождения детей

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Джессика Альба
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После рождения детей эти известные секс-бомбы не то чтобы подурнели, но явно изменились. Из соблазнительных красоток, о кторых когда-то грезили миллионы мужчин, они превратились в обычных женщин, которые не любят смелые наряды, яркий макияж, не стремяться к идеальным формам и не гонятся за званием секси-мамы.

Джессика Альба

Джессика Альба когда-то была секс-бомбой, мечтой миллионов мужчин, ее постоянно приглашали принимать участие в горячих фотосессиях и играть в кино неутомимых соблазнительниц. Сцену из фильма «Город грехов», в которой Джессика танцует стриптиз, до сих пор готовы пересматривать ее многочисленные поклонники. Сама Альба заявила, что звание секс-символа ее тяготило, после рождения троих детей ее фигура уже не та, что раньше, и ее это даже раует (!). Сейчас она сосредоточена на воспитании дочек и сына, а также руководит компанией по производству экологичных товаров для мам и детей.

Ева Мендес

Ева Мендес будоражила поклонников ролями горячих соблазнительниц, во время выходов на красные дорожки поражала роковым взглядом в самое сердце, а потом влюбилась в коллегу Райана Гослинга, родила двоих дочек и... стала затворницей, которая больше не любит эффектные наряды и почти все свое время посвящает семье и воспитанию детей.

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон прославилась как голливудская красотка с пышными формами, белокурыми локонами, кроваво-красными губами и глубокими декольте. Встретив французского журналиста Ромена Дориака и родив дочку, актриса отрезала волосы, полностью изменила имидж, стала одеваться более скромно, полюбила кеды, объемную одежду и... перестала выглядеть, как секс-бомба.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли считалась воплощением самой сексуальной и желанной женщиной на планете. Дерзкая красотка, любительница экстримального секса, татуировок и экспериментов... Как только Джоли усыновила первого ребенка, она заметно изменилась. После рождения детей от Брэда Питта и усыновления еще двоих детей от прежней опасной секс-дивы не осталось и следа. Теперь Анджелина многодетная мама, посол ООН, режиссер и социально ответственная женщина в скромных черных нарядах.

Джессика Симпсон

Аппетитная блондинка Джессика Симпсон после рождения детей разлюбила мини и прочие откровенные наряды, что неудивитльно. Став мамой, Джессика располнела и перестала беспокоиться из-за неидеальной фигуры, а лишние килограммы начала прикрывать довольно странными и далеко не всегда удачными нарядами.

Дженнифер Лав Хьюитт

Роковая брюнетка с точеной фигурой и пышным бюстом Дженнифер Лав Хьюитт родила коллеге Брайану Хэллисею двоих детей и решила, что можно и расслабиться. Дженнифер располнела, полюбила удобные вещи и перестала появляться в кино в роли секс-бомбы.

Кэтрин Хейгл

Кэтрин Хейгл недавно опубликовала в Instagram фотоколлаж, на котором сравнила себя и супруга в прошлом и настоящем. После свадьбы и появления детей они перестали пить вино, курить, тусоваться по ночам, а сама Кэтрин полюбила уютные свитера, стала носить очки и теперь больше похожа на образцовую домохозяйку.

Кристина Агилера

Кристина Агилера в 90-х соблазняла танцами в клипе Genie In A Bottle, потом демонстрировала себя во всей красе в образе танцовшицы кабаре, дралась на ринге с полуобнаженными ягодицами... В общем, Кристина умела зажигать. Родив детей, певица начала бороться с лишним весом, погрузилась в депрессию, затем решила угомониться и пропогандировать бодипозитив.

Фото: getty, eastnews, globallookpress

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