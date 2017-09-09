Женщины редко рассказывают о пережитом сексуальном насилии, опасаясь осуждения со стороны окружающих. Passion.ru собрал истории голливудских звезд, которые открыто поделились печальным опытом, чтобы поддержать других жертв.

Мадонна

В 19 лет Мадонна приехала в Нью-Йорк, чтобы исполнить свою мечту. Однако в первый же день в большом городе певицу изнасиловал незнакомый мужчина. Она напал на нее в подъезде дома и угрожал ножом. Мадонна хотела обратиться в полицию, но после того как узнала, что ей придется пройти медосмотр, присутствовать в суде и отвечать на личные вопросы, приняла решение молчать. Спустя годы, став мировой звездой и обретя популярность, певица наконец собрала волю в кулак и рассказала о своей трагедии в интервью журналу Harper's Bazaar. Тери Хэтчер

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» кажется одной из самых жизнерадостных и улыбчивых актрис. Но и в ее биографии есть тяжелая психологическая травма. В пятилетнем возрасте девочкой воспользовался дядя Ричард Хэйес Стоун. Мужчина запугивал Тери и грозился ее убить, если она проболтается родителям. Насилие продолжалось четыре долгих года, до тех пор, пока тетя не подала на развод. Спустя почти 30 лет после случившегося актриса узнала, что Ричард был арестован за педофилию. Одна из его жертв покончила с собой, оставив предсмертную записку, в которой рассказала обо всех издевательствах, которые ей пришлось пережить. Хэтчер не осталась в стороне и решила свидетельствовать против насильника, которого отправили за решетку на 14 лет. Памела Андерсон

Одна из самых сексуальных женщин мира несколько раз подвергалась насилию. Впервые это случилось, когда Памеле было шесть лет: к девочке домогалась няня. Затем, в возрасте двенадцати лет, на нее напал 25-летний друг брата. Спустя два года она вновь стала жертвой, только уже группового насилия, во главе которого стоял ее первый парень и его друзья. Памела хотели покончить с собой, но, как она позже признавалась, ее спасла любовь к животным. Леди Гага

В 2014 году в эфире шоу The Howard Stern Show Леди Гага рассказала о том, что в 19 лет подверглась нападению со стороны продюсера, который был старше нее на 20 лет. По словам певицы, она долгое время не могла прийти в себя и по-настоящему осознать, что с ней сделал мужчина. Леди Гага винила себя и думала, что спровоцировала сексуальное насилие своим внешним видом и поведением. Чтобы забыть этот ужас, она прошла курс терапии и в конце концов смогла преодолеть психологическую боль. Опра Уинфри

Одна из самых влиятельных женщин Америки пережила в детстве настоящий кошмар. В возрасте девяти лет Опру Уинфри изнасиловал двоюродный брат. И потом купил ей мороженое, чтобы девочка никому не пожаловалась. А затем доверчивостью и наивностью Опры начали пользоваться остальные родственники и друзья семьи. Насилие продолжалось еще четыре года, до момента, пока Уинфри не забеременела. Отец девушки отправил ее рожать в другой город, но ребенок умер спустя неделю после появления на свет. Уже будучи взрослой, Опра пыталась поговорить об этом с семьей, но родные даже не стали слушать ее, обвинив во лжи. О своей трагедии Уинфри открыто рассказала во время своего шоу. Эшли Джадд

Эшли Джадд выросла в неблагополучной семье. Когда она была малышкой, ее могли оставить одну на несколько дней или отдать другим родственникам. Актриса призналась, что подвергалась насилию трижды, причем одним из нападавших был ее близкий родственник. По словам Эшли, тогда она не осознавала, что стала жертвой инцеста. Ведь ей внушили, что это совершенно нормально. Джадд долгое время держала проблему в себе, но в 2006 году сходила на психотерапию, после чего смогла оправиться после случившегося. Куин Латифа

Американскую певицу и актрису Куин Латифу в детстве изнасиловал юноша, которого ее родители наняли для присмотра за ней. Девочка не рассказала о случившемся, так как испытывала стыд. Тридцать лет Куин хранила эту тайну и только в 2009 году решилась поведать свою историю миру. Сейчас Латифа жалеет, что не заговорила раньше и не упрятала насильника за решетку. Нападение очень сильно повлияло на эмоциональное состояние актрисы. Как ранее признавалась Куин, она до сих пор не доверяет людям и не может построить отношения с мужчинами. Эван Рэйчел Вуд