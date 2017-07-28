Некоторые известные и успешные девушки не считают количество денег определяющим фактором при выборе спутника жизни и совершенно не переживают из-за того, что зарабатывают больше любимого мужчины.

Ксения Собчак и Максим Виторган

Ксения Собчак не раз говорила о том, как для нее важно благосостояние мужчины и как она уважает в людях умение много зарабатывать. Бойфренды телеведущей всегда могли похвастаться внушительным доходом, занимались бизнесом... А потом она взяла и вышла замуж за актера Максима Виторгана, котрый, может, и не бедствует, но в списках Forbes пока не фигурирует. Главное, что Ксения считает супруга настоящим мужчиной, похожим на ее папу, а Максим Виторган научился мириться с огромной популярностью жены и во всем ее поддерживает. Джулия Робертс и Дэнни Модер

Звезда фильма «Красотка» и обладательница престижной премии «Оскар» вышла замуж за простого помощника оператора Дэнни Модера, таскающего тележку с камерой по рельсам, будучи одной из самых успешных и высокооплачиваемых актрис Голливуда. Робертс совершенно не смущал социальный статус Модера, она даже согласилась откупиться от его первой супруги, которая потребовала немаленькую сумму при разводе. Тина Канделаки и Василий Бровко

Девушка с большими амбициями и грузинским темпераметом, Тина Канделаки стала совладельцем телекоммуникационной компании «Апостол» и генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ», открыла собственный ресторан и вышла замуж за директора по коммуникациям, аналитике и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко, который на десять лет младше нее. Энн Хэтхуэй и Адам Шульман

Одна из самых высооплачиваемых акрис, обладательница «Оскара» и множества других престижных наград Энн Хэтэуэй вот уже почти пять лет замужем за не самым успешным актером и дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом. По словам Энн, она почуствовала себя уверенной в себе счастливой женщиной именно с Адамом, который, может, и не положил к ее ногам несметные богатства, зато окружил искренней заботой. Кира Найтли и Джеймс Райтон

Доходы самой работоспособной британской актрисы Киры Найтли в сто раз больше доходов ее супруга, солиста группы Klasons Джеймса Райтона. И это ее совершенно не смущает. Кира вообще спокойно относится к деньгам и свои миллионы на красивую жизнь не тратит, предпочитая недорогие вещи и разумную экономию. Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Женщина со стальной бизнес-хваткой Яна Рудковская в шоу «Секрет на миллион» недавно рассказала, что ее годовой доход составляет несколько миллионов долларов. Доходы ее супруга, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко гораздо скромнее, но Рудковская помогает мужу зарабатывать больше. К примеру, помогла открыть собственную школу фигурного катания для одаренных детей. Риз Уизерспун и Джим Тот

Риз Уизерспун заключает многомиллионные контракты на съемки в фильмах и руководит собственной продюсерской компанией. Ее муж, голливудский агент по актерам Джим Тот, даже близко не может приблизиться по уровню дохода к своей известной жене, но им это не мешает. Кристина Орбакайте и Михаил Земцов

Несколько лет назад Кристина Орбакайте и ее третий супруг Михаил Земцов оказались на грани развода. Тогда бизнес Земцова требовал его присутствия в США, а Орбакайте не собиралась переезжать. В итоге было решено, что Михаил поумерит карьерные амбиции, будет заниматься делами жены, сопровождать ее на гастролях и следить за их дочерью Клавдией, а зарабатывать в семье будет Кристина. Николь Кидман и Кит Урбан

Николь Кидман, как и ее подруга Риз Уизерспун, давно не сидит в ожидании ролей, а буквально отбивается от предложений сыграть в очередном заманчивом и высокооплачиваемом проекте. Гонорары Кидман настолько высоки, что доходы ее мужа, кантри-музыканта Кита Урбана, по сравнению кажутся весьма скромными. Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

С будущей супругой азербайджанский драматический тенор Юсиф Эйвазов познакомился на репетиции оперы Пуччини «Манон Леско» в Риме. Анна Нетребко на тот момент уже была мировой оперной звездой с внушительным состоянием из списка Forbes. Когда она обратила внимание на Эйвазова, он даже испугался, что не сможет справиться с такой шикарной женщиной. Бейонсе и Джей Зи

Бейонсе и Джей Зи – оба миллионеры и одни из самых богатых людей в музыкальной индустрии. Вот только Бейонсе почти всегда оказывается на первых строчках рейтингов самых успешных певиц и зарабатывает примерно в два раза больше мужа. Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Лолита Милявская многомиллиоными доходами похвастаться не может, но точно зарабатывает больше мужа, тренера по игре в сквош Дмитрия Иванова. Натали Портман и Бенжаменом Мильпье

Натали Портман зарабатывает миллионы не только ролями в кино, но и на рекламных кампаниях всемирно известных брендов. Уровень доходов ее мужа, танцора театра балета и хореографа Бенжамена Мильпье гораздо ниже. Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Дженнифер Энистон регулярно входит в списки самых высокооплачиваемых актрис мира и руководит своей продюсерской компанией. Ее супруг, актер Джастин Теру снимаеттся в довольно успешных проектах и пишет сценарии, но тягаться с Энистон по уровню заработка ему пока не удается. Елена Исинбаева и Никита Петинов

Двукратная олимпийская чемпионка и обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева вышла замуж за мастера спорта по метанию копья Никиту Петинова, который на восемь лет ее младше. Оба они родились в Волгограде и познакомились в социальных сетях, а спустя несколько месяцев устроили скромную свадьбы для самых близких и друзей. Джоан Роулинг и Нил Мюррей