Звездная эволюция: как с годами менялись внешность, стиль и творчество Светланы Лободы

Карьера Светланы Лободы началась с участия в музыкальной группе «Капучино». Несмотря на то, что коллектив выступал в небольших клубах и был малоизвестен, уже тогда у нее появились первые поклонники и репутация сильной и самобытной вокалистки. Затем Лободе улыбнулась удача — она прошла кастинг в группу «ВИА Гра» и стала ее полноценной участницей. Снявшись в клипе «Биология» и съездив на гастроли по Азии, Светлана решила покинуть трио и начать сольную карьеру. С тех пор певица начала самостоятельно покорять музыкальный Олимп и в итоге стала суперзвездой. Предлагаем посмотреть, как с годами менялись ее внешность, стиль и творчество.