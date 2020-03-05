Звездная эволюция: как с годами менялись внешность, стиль и творчество Анны Семенович

Одной из самых ярких бывших участниц популярной группы «Блестящие» Анне Семенович 1 марта исполнилось 40 лет. После ухода из коллектива певица начала сольную карьеру, стала теле- и радиоведущей. Помимо талантов и достижений, Анна славится еще своими формами, благодаря которым в свое время стала обладательницей титула «Мисс бюст». Предлагаем вспомнить, как с годами менялись внешность, стиль и творчество знаменитости.