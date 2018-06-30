Звездная эволюция: как с годами менялись внешность и стиль Натальи Штурм

Сегодня в 00:00Звездная эволюция: как с годами менялись внешность и стиль Натальи ШтурмКомментарииЗвезде 90-х Наталье Штурм, прославившейся благодаря хиту «Школьный роман», на днях исполнилось 52 года. Недавно певицу накрыло второй волной волной популярности — после того, как она начала активно вести Instagram, в котором регулярно публикует очень откровенные снимки. Мы решили вспомнить, как Наталья Штурм изменилась за четверть века.Фото: globallookpressВидео: Анна Егорова / Passion.ruТегиНаталья ШтурмЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...Новости партнеровО чем говорятЭто интересноГороскопЗагрузка...