Звездная эволюция: как с годами менялись внешность и стиль Натальи Штурм

Звезде 90-х Наталье Штурм, прославившейся благодаря хиту «Школьный роман», на днях исполнилось 52 года. Недавно певицу накрыло второй волной волной популярности — после того, как она начала активно вести Instagram, в котором регулярно публикует очень откровенные снимки. Мы решили вспомнить, как Наталья Штурм изменилась за четверть века.