Звездная эволюция: как с годами менялись внешность и стиль Екатерины Стриженовой

Известной актрисе и популярной телеведущей Екатерине Стриженовой исполнилось 50 лет. Екатерина начала сниматься в телевизионных программах еще в детстве. Дебютом в кино для нее стала главная роль в фильме «Лидер», на съемках которого она познакомилась со своим будущим мужем — Александром Стриженовым. Сейчас Екатерина ведет ток-шоу «Время покажет», в котором с жаром обсуждает с коллегами, экспертами и гостями студии важные общественно-политические проблемы. Мы решили вспомнить, как актриса и телеведущая менялась с годами.