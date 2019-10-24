Звездная эволюция: как с годами менялись внешность и роли героини «50 оттенков серого» Дакоты Джонсон

Недавно одной из самых успешных и знаменитых голливудских актрис Дакоте Джонсон исполнилось 30 лет. Дочь кинозвезд Мелани Гриффит и Дона Джонсона решила пойти по стопам родителей и начала сниматься в кино в очень юном возрасте. Когда Дакоте было всего десять, она сыграла вместе с мамой в картине «Женщина без правил». Сегодня на счету Джонсон несколько десятков ролей в известных фильмах, самым успешным из которых стал нашумевший «50 оттенков серого». Предлагаем посмотреть, как менялись ее внешность и роли на протяжении двадцати лет.