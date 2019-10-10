Звездная эволюция: как с годами менялись внешность и роли Паулины Андреевой

Паулина Андреева прославилась благодаря эффектной роли в телесериале «Оттепель», в котором сыграла певицу и исполнила одноименный романс Константина Меладзе, ставший хитом. Потом у нее была яркая роль в фильме «Саранча». Многим актриса понравилась в популярных сериалах «Метод» и «Лучше, чем люди». Предлагаем посмотреть, как с годами менялись внешность и роли одной из самых эффектных и красивых актрис российского кино Паулины Андреевой.